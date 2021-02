Il Brescia cambia ancora in panchina: è ufficiale, si riparte da Pep Clotet

Reduce da quattro sconfitte consecutive e attualmente ancorato al tredicesimo posto della classifica del campionato di Serie B, il Brescia riparte da un nuovo allenatore, il quinto a sedersi in questa stagione sulla panchina delle Rondinelle.

Il club, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver affidato la guida della squadra a Pep Clotet.

Il tecnico catalano ha voluto ringraziare Massimo Cellino, presidente con il quale ha già lavorato ai tempi del Leeds.

“Arrivo in una Società importante e col massimo entusiasmo. Ringrazio il presidente Massimo Cellino, con cui ho uno splendido rapporto fin dai tempi di Leeds, per avermi dato un'opportunità di questo livello. Sono convinto di avere a disposizione una rosa importante e farò il possibile per ottenere il massimo dai ragazzi".