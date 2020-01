Brescia-Cagliari, le formazioni ufficiali: Tonali rientra, fuori Balotelli

Le formazioni ufficiali di Brescia-Cagliari: Corini ritrova Tonali dopo la squalifica e lascia fuori Balotelli. Nessuna sorpresa per Maran.

Le formazioni ufficiali

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

CAGLIAR (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Il vuole riscattare la pesantissima sconfitta subita nel turno precedente e per farlo deve battere il , reduce a sua volta da quattro ko consecutivi. L'ultimo sette giorni fa sul campo della .

Corini ritrova Cistana in difesa e Tonali in cabina di regia, Romulo sostituisce Bisoli con Spalek trequartista. La grande sorpresa però è davanti dove non c'è Balotelli: al suo posto Donnarumma accanto a Torregrossa.

Nessuna sorpresa invece nel Cagliari con Pisacane e Klavan costretti agli straordinari e Luca Pellegrini confermato a sinistra. Cigarini in regia. Nainggolan alle spalle della coppia Joao Pedro-Simeone.