Brescia-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida il Cagliari nella 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sfida delicata al Rigamonti fra il di Eugenio Corini e il di Rolando Maran per la 20ª giornata di . In palio punti pesanti per la salvezza e la zona europea: i lombardi sono penultimi in classifica assieme al a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte, i sardi si trovano al 6° posto con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il momento della stagione è particolarmente negativo per entrambe le squadre: 3 sconfitte e un pareggio per le Rondinelle nelle ultime 4 gare disputate, mentre gli isolani sono reduci da ben 4 sconfitte consecutive. Nei 9 precedenti in Serie A disputati in casa della Leonessa, sono comunque gli isolani a condurre con 5 successi, 3 vittorie e un solo pareggio.

Fra le squadre affrontate almeno 5 volte nel massimo campionato, inoltre, il Brescia è la squadra contro cui i rossoblù hanno vinto in percentuale più incontri, ben il 68%, ovvero 12 su 19 totali. Nell'era dei 3 punti a vittoria le Rondinelle hanno raccolto pari o meno punti soltanto nel 1994/95 (12 in quel caso), quando conclusero la stagione con la retrocessione in Serie B.

Da un lato c'è la squadra che ha segnato più goal di testa di tutto il campionato, il Cagliari (7), dall'altro quella che ne ha subiti di più con questo fondamentale, il Brescia (8 reti subite di testa). Mario Balotelli, che ha sempre segnato nelle ultime 3 gare di A contro il Cagliari, è il miglior marcatore dei lombardi con 5 goal, mentre il brasiliano João Pedro è il bomber stagionale dei rossoblù con 11 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

BRESCIA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Cagliari

Brescia-Cagliari Data: 19 gennaio 2020

19 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BRESCIA-CAGLIARI

Brescia-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 20° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Brescia-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata a Massimo Tecca, che sarà coadiuvato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Brescia-Cagliari in diretta mediante Sky Go , sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Corini a centrocampo ritrova Tonali in regia. Accanto a lui, vista l'assenza di Bisoli, fermato dal Giudice sportivo, agiranno Ndoj e Romulo come mezzali. Davanti Spalek sarà il trequartista dietro le due punte Balotelli e Torregrossa. In difesa rientra anche Cistana dopo il turno di stop e farà coppia al centro con il venezuelano Chancellor. Sulle due fasce agiranno come terzini Sabelli e Mateju, mentre Joronen sarà il portiere.

Continua l'emergenza in difesa per Maran, che anche contro le Rondinelle non potrà disporre di capitan Ceppitelli e di Cacciatore, oltre che di Mattiello, tutti e 3 infortunati. Al centro saranno dunque chiamati agli straordinari Pisacane e Klavan, a destra agirà Faragò e a sinistra Luca Pellegrini dovrebbe essere preferito al greco Lykogiannis. Fra i pali sarà confermato Olsen, visto che Cragno non è ancora pronto a scendere in campo. In mediana la regia sarà affidata a Cigarini, che dovrebbe essere affiancato dai soliti Nandez e Rog nel ruolo di mezzali. Davanti João Pedro sarà abbassato sulla trequarti con Nainggolan alle spalle dell'unica punta Simeone.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, João Pedro; Simeone.