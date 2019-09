Brescia-Bologna, tolto il goal a Poli: è autorete di Sabelli

La Lega di Serie A ha cambiato l'assegnazione del terzo goal del Bologna: non più la firma di Poli, ma si tratta di autorete di Sabelli.

Notizia dell'ultim'ora che interessa soprattutto ai tanti fanta-allenatori d' . La Lega di ha cambiato infatti l'assegnazione del terzo goal del , ovvero il 3-3 contro il . Non si tratta più di goal di Poli ma autorete di Sabelli.

Il giocatore del Brescia ha toccato la palla per ultimo dopo due deviazioni ravvicinate di Poli e Denswil (in un secondo momento il goal era stato anche assegnato al difensore olandese).

Adesso la Lega ha deciso però in modo definitivo: il terzo goal del Bologna porta la firma dell'autorete di Sabelli. Non cambia nulla a livello del risultato, ma per il fantacalcio cambia tutto.