Brescia-Bologna, le formazioni ufficiali: Palacio e Bani dal 1'

Il Bologna lancia il tridente composto da Orsolini, Palacio e Sansone. A centrocampo trova ancora posto Medel, mentre c'è Bani in difesa.

Queste le formazioni ufficiali di e :

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Aye, Donnarumma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

Il Bologna vuole replicare la vittoria contro la dell'ultima giornata, mentre il Brescia vuole continuare a stupire dopo due buone prestazioni in .

Sinisa Mihajlovic, che non sarà in panchina, ha scelto il tridente offensivo 'leggero' con Palacio al centro dell'attacco. Sugli esterni ci saranno come sempre Orsolini e Sansone. Medel a comandare il centrocampo, con Bani a sostituire Danilo.

Nel Brescia trova spazio in attacco Aye, e non Matri, al fianco di Donnarumma. Cambia qualcosa a centrocampo Corini, con Romulo che va a fare il ruolo di trequartista. Mateju avrà un compito non facile in difesa, fronteggiando Orsolini.