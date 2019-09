Brescia-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il neopromosso Brescia ospita il Bologna nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini, neopromosso in , ospita il di Sinisa Mihajlovic nella 3ª giornata di campionato. I lombardi del presidente Massimo Cellino hanno iniziato la stagione con un successo esterno a , cui è seguita una sconfitta di misura nel derby con il .

Ancora meglio hanno fatto i felsinei, che dopo il pareggio al debutto contro il , hanno superato di misura la nel derby emiliano della seconda giornata. I precedenti in casa del Brescia nel massimo campionato vedono una prevalenza del segno X (8 gare) contro i 6 successi emiliani e le 5 vittorie dei padroni di casa.

L'unica rete finora realizzata dai lombardi su rigore porta la firma di Alfredo Donnarumma, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie B, mentre Sansone e Soriano sono gli autori delle 2 reti segnate fino a questo momento dalla squadra di Mihajlovic. Il tecnico serbo non potrà essere presente al Rigamonti perché nuovamente ricoverato all'Ospedale Sant'Orsola per continuare la sua battaglia contro la leucemia, e seguirà la partita in con il telefono cellulare in mano per dare le sue indicazioni alla squadra e agli assistenti.

Fra i lombardi non potrà ancora esserci Mario Balotelli, che deve scontare le ultime 2 giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo turno della 2018/2019. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Bologna

Brescia-Bologna Data: 15 settembre 2019

15 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO BRESCIA-BOLOGNA

La partita Brescia-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il via libera per l'utilizzo dell'impianto, oggetto di ingenti lavori di ristrutturazione (non ancora del tutto ultimati) è stato dato soltanto nella giornata di venerdì dalla Commissione pubblico-spettacolo dopo i sopralluoghi effettuati in settimana.

La direzione del match è stata affidata al signor Gianluca Rocchi di Firenze. Fra le due formazioni sarà il 39° confronto in Serie A.

Brescia-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Daniele Barone, con il commento tecnico di Carolina Morace.

Al termine del match tifosi e appassionati potranno rivedere gli highlights e ascoltare le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno inoltre la possibilità di seguire Brescia-Bologna anche in diretta su pc e su dispositivi mobili iOS e Android (tablet e smartphone) attraverso la piattaforma Sky Go.

Corini non potrà disporre di Balotelli, squalificato, e di Torregrossa, infortunato, in attacco. Ayé, Matri e Morosini sono in ballottaggio per affiancare Alfredo Donnarumma. Sulla trequarti potrebbe essere avanzato Romulo, con Spalek che in quest'ipotesi partirebbe dalla panchina. In mediana invece ci sarebbe spazio per l'esperto Dessena accanto a Bisoli e Tonali. In difesa Cistana non è al meglio per un problema alla mano ma stringerà i denti e sarà in campo, mentre è vivo il ballottaggio fra Chancellor, rientrato solo giovedì dall'impegno con il , e il veterano Gastaldello.

Un'unica pesante assenza per Mihajlovic in difesa: quella di Danilo che dovrà star fuori 3 settimane per un problema muscolare. Al suo posto al centro della difesa dovrebbe essere schierato Bani, con l'alternativa meno probabile che è rappresentata dall'arretramento di Medel. Nella prima ipotesi il cileno giostrerà in mediana accanto a uno tra Poli e Dzemaili, col primo leggermente favorito. In attacco sarà probabilmente Palacio a giocare da unica punta, con il supporto sulla trequarti di Orsolini, Soriano e Sansone.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Al. Donnarumma. All. Corini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic