Brescia-Bologna 3-4: Orsolini guida la rimonta, Donnarumma non basta

Il Brescia compie un suicidio sportivo dopo il vantaggio per 3-1: decisiva l'espulsione di Dessena, Orsolini sul finale timbra un 3-4 clamoroso.

Succede di tutto allo stadio Rigamonti di . I padroni di casa dominano il primo tempo e lo chiudono in vantaggio per 3-1; nel secondo tempo l'espulsione di Dessena scopre il fianco alla rimonta del , sancita da Palacio, Poli e Orsolini.

Prima partita in casa per la del Brescia, e la squadra di Corini dimostra di avere gran voglia di giocare al Rigamonti. La partita comincia su ritmi vivaci, ma i padroni di casa hanno una forza ed una voglia nettamente superiori a quelle del Bologna. Nel giro di 20 minuti Alfredo Donnarumma si infiamma e sigla la personale doppietta: prima un colpo di testa, poi un destro a giro sul quale Skorupsi non riesce ad essere esplosivo. La partita è comandata dagli uomini di Corini, che lasciano a quelli di Mihajlovic solo uno sterile possesso palla.

Nel finale di primo tempo il Bologna trova il goal su un calcio piazzato, con il colpo di testa di Bani. Ma è solo un fuoco di paglia: poco dopo il Brescia rimette le cose in chiaro con la prima rete in Serie A del difensore Cistana. Daniele Dessena compie un'ingenuità al 48' e riapre però la partita a favore del Bologna: doppio giallo a causa di una simulazione e rossoblu in superiorità numerica per tutta la seconda frazione.

Tutto cambio dopo questo episodio, il Bologna ci mette del suo buttando nella mischia anche Santander. Nel giro di tre minuti il Brescia si vede rimontare dagli ospiti, che pareggiano i conti con le deviazioni in area piccola di Palacio e Poli. Il forcing della squadra di Mihajlovic diventa insostenibile da fronteggiare per il Brescia, in dieci uomini, e Riccardo Orsolini di piatto sinistro conquista i tre punti per il suo Bologna, timbrando anche una grande prestazione individuale.

IL TABELLINO

Brescia-Bologna 3-4

Marcatori : 10', 19' Donnarumma, 36' Bani, 42' Cistana, 56' Palacio, 59' Poli, 80' Orsolini

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (78' Spalek), Dessena; Romulo (84' Matri); Aye, Donnarumma (63' Zmrhal)

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani (53' Poli), Denswil, Dijks; Dzemaili (46' Santander), Medel, Soriano; Orsolini, Palacio (89' Skov Olsen), Sansone.

Ammoniti : Bani, Dessena, Denswil, Santander, Soriano, Skov Olsen, Medel

Espulsi : Dessena

Arbitro : Rocchi