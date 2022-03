Brescia-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRESCIA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Brescia-Benevento

• Data: Martedì 15 marzo 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 253 satellite), DAZN, Helbiz Live

• Streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Helbiz Live

In palio punti pesanti in chiave promozione in Serie A al 'Rigamonti' di Brescia. I padroni di casa di Filippo Inzaghi ospitano il Benevento di Fabio Caserta in una sfida ad alta quota.

Il Brescia ha conquistato appena un punto in due partite, entrambe giocato in trasferta, con la sconfitta contro la Cremonese in rimonta e il pari al 'Via del Mare' di Lecce. La squadra di Inzaghi è a tre lunghezze dalla vetta, occupata dal Pisa, e spera di tornare al successo.

Dall'altra parte, il Benevento di Fabio Caserta ha conquistato quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque gare ed è imbattuto dal match casalingo del 16 febbraio scorso contro l'Ascoli (0-2). Grazie alla serie positiva, i campani sono tornati in corsa per la promozione diretta in Serie A e vogliono allungare la striscia d'imbattibilità.

Brescia e Benevento si sono incrociate l'ultima volta lo scorso primo novembre allo Stadio Vigorito, nella sfida valida per l'undicesima giornata del girone d'andata. A conquistare il bottino pieno fu la squadra di Inzaghi grazie a una rete di Tramoni a pochi secondi dal 90'. Per le due squadre due vittorie a testa nei 5 precedenti assoluti di B.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita. Dalle formazioni ufficiali a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO BRESCIA-BENEVENTO

La partita tra Brescia e Benevento si giocherà martedì 15 marzo 2022 allo stadio 'Rigamonti' di Brescia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:30.

DOVE VEDERE BRESCIA-BENEVENTO IN TV

Varie le modalità di fruizione della gara in tv. Tra queste c'è DAZN, attraverso il quale la gara sarà visibile in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

In alternativa, per gli abbonati si può percorrere la via del satellite grazie a Sky, che su Sky Calcio (canale 252 del satellite) manderà in onda la gara.

L'ultima possibilità è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

BRESCIA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Brescia-Benevento sarà trasmessa anche streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su dispositivi mobili che da remot

La partita sarà visibile anche tramite l'app di Sky Go, dove si potrà si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky. Per quest'ultima condizione necessaria è l'acquisto del Pass Sport.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronaca del match tra Brescia-Benevento su DAZN è affidata a Riccardo Mancini. Su Sky sarà Daniele Barone a raccontare le emozioni del match del 'Rigamonti'.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire la diretta testuale di Brescia-Benevento su GOAL, che vi accompagnerà dalle formazioni fino al calcio d’inizio raccontandovi nel dettaglio tutte le azioni salienti dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-BENEVENTO

Inzaghi è pronto a confermare in blocco il suo Brescia, con il match winner dell'andata Tramoni e Leris ai lati di Moreo. Pochi dubbi in difesa, con Sabelli, Cistana, Adorni e Mangraviti davanti a Joronen. In mezzo al campo Bertagnoli è in vantaggio su Van de Looi.

Stesso modulo anche per Caserta, pronto a confermare Farias e Tello ai lati dell'ex Venezia Forte. Confermati a centrocampo Acampora e Improta, con Petriccione in regia.

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Karacic, Adorni, Cistana, Mangraviti; Proia, Bisoli, Bertagnoli; Tramoni, Moreo, Leris. All. Inzaghi

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Masciangelo, Glik, Vogliacco, Foulon; Acampora, Petriccione, Improta; Tello, Forte, Farias. All. Caserta.