Parlare di sereno sembra ancora prematuro, ma tra il e Mario Balotelli, dopo la chiusura (letterale, dei cancelli) di ieri ci sono prove di tregua. Come riporta ‘Sky Sport’, l’attaccante oggi si è allenato a Torbole.

Questa mattina Balotelli si è presentato agli esami, concordati con il Brescia per capire il suo stato di salute, alle 7. In serata è invece arrivato al centro d’allenamento, trovando stavolta i cancelli aperti.

L’ex e si è potuto allenare da solo per poco meno di un’ora, prima di rimettersi in auto e tornare a casa al termine della seduta, senza rilasciare dichiarazioni.

Tra Balotelli e il Brescia la situazione è ai ferri corti da tempo, con Cellino che avrebbe già deciso per interrompere il rapporto di lavoro. Mancherebbero soltanto dettagli legati al contratto dl numero 45.

Sul compagno è intervenuto anche Romulo a 'FootMercato', descrivendo Balotelli come un ragazzo di buon cuore, diverso dall'immagine mediatica che gli viene dipinta.

"Tecnicamente è spettacolare. Ha giocato partite importanti in stagione, ma è stata difficile per tutti. Ci ha aiutato come poteva. Ha un buon cuore, un'immagine diversa da quella mediatica. Ride, scherza, è diverso con noi. E si è sempre comportato bene".