Brescia, Balotelli in campo 60' contro il Mantova: tanta voglia e una buona condizione

All'esordio in campo con la maglia del Brescia, Balotelli ha mostrato una buona condizione fisica nel test contro il Mantova: voglia e sacrificio.

Risposte positive. Sono quelle che Eugenio Corini ha ricevuto da Mario Balotelli al suo debutto in campo con il . L'attaccante ieri ha disputato 60' del test vinto per 5-1 dalle Rondinelle sul Mantova, formazione di Serie D.

Nessun goal ma una prova tutto sommato positiva, con 'Super Mario' che ha mostrato una buona condizione atletica. Si è dato da fare, ha corso tanto senza palla e ha deliziato il pubblico con alcune delle sue giocate.

A far piacere a Corini sarà stata sicuramente la grande voglia mostrata in campo, oltre all'intesa con i compagni. Balotelli - in versione sorridente - pare infatti essersi già calato a pieno nella nuova realtà, pronto a realizzare grandi cose con il suo Brescia.

Costretto a saltare le prime due gare di campionato contro e , l'ex dovrà guardare i compagni dalla tribuna anche contro e , scontando così le quattro giornate di squalifica che lo accompagnano dall'ultima esperienza in .

Poi sarà tempo di fare il suo esordio in con la maglia del Brescia. La data è quella del 24 settembre e l'avversario allo Stadio Rigamonti sarà niente meno che la di Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri.

Un appuntamento al quale Balotelli vuole arrivare nel miglior stato di forma possibile, motivo per cui l'attaccante azzurro continua a lavorare con grande intensità, come dimostrato dalla prova contro il Mantova.

Ora il secondo test sarà con il , avversario che il Brescia affronterà domani in amichevole e contro il quale Balotelli proverà a sbloccarsi. In attesa di poter tornare a farlo anche sui campi della Serie A.