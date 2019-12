Brescia, Balotelli: "Io voglio restare, a meno che il presidente non mi voglia più"

Mario Balotelli ha parlato dopo il goal segnato nel pareggio contro il Parma: "Alla fine saremo salvi, anche se mi aspettavo di essere più su".

Mario Balotelli si è dimostrato ancora una volta decisivo quest'oggi nel pareggio tra a , nonostante non fosse partito da titolare. Appena Eugenio Corini l'ha mandato in campo, SuperMario ha timbrato subito il cartellino.

Nel post-partita Balotelli ha poi parlato ai microfoni di 'Sky Sport', per quella che è a tutti gli effetti una rarità per un giocatore di poche parole come lui.

"Mi sono trovato bene da subito con squadra e compagni. Non siamo la ma c'è tanta qualità in questa squadra. Se lavoriamo i risultati arriveranno. Sinceramente mi aspettavo di essere più in alto in classifica, ma alla fine saremo salvi".

L'attaccante del Brescia spiega poi che la sua volontà è quella di restare, ma non dipende solo da lui.

"Io penso di restare, a meno che il presidente non mi voglia più. Ripeto, io voglio rimanere, ma vedremo. Ora sto bene, sono a casa e avevo bisogno di un anno più tranquillo". "Io sono il primo a volere più goal, ma sono stato anche abbastanza sfortunato. Ho preso diverse traverse e pali, speriamo una seconda parte più fortunata. Quando sono arrivato non arrivano tanti cross per come giocavamo, poi il mister ha chiesto più cross. Se stai in area e crossano, se non la prima e la seconda, ma la terza la becchi".

Balotelli infine conclude l'intervista parlando della piccola parentesi con Fabio Grosso e dei probemi avuti durante un allenamento in particolare.