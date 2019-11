Brescia-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida l'Atalanta nel derby lombardo della 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il derby lombardo fra il di Fabio Grosso e l' di Gian Piero Gasperini apre la 14ª giornata di . Le rondinelle sono ultime in graduatoria con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 9 sconfitte, e devono recuperare la sfida con il , la Dea è 6ª a quota 22 punti, con un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Negli 11 derby finora disputati fra le due formazioni in Serie A in casa della Leonessa, le statistiche sono nettamente favorevoli ai padroni di casa, che hanno riportato 7 vittorie, 3 pareggi e un solo k.o. Di fronte ci sono la squadra che ha tirato di meno nello specchio, il Brescia (38 volte) e quella che invece ha calciato di più, i bergamaschi (98 tiri nello specchio).

Le rondinelle sono inoltre la squadra che ha schierato più giocatori italiani in campionato, ben 17, l'Atalanta quella che ne ha utilizzati di meno, ovvero appena 3.

Alfredo Donnarumma è il bomber del Brescia con 4 reti realizzate in campionato, il colombiano Luis Muriel, invece, è il giocatore più prolifico fra i nerazzurri con 8 reti segnate.

In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Atalanta

Brescia-Atalanta Data: 30 novembre 2019

30 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BRESCIA-ATALANTA

Brescia-Atalanta si disputerà il pomeriggio di sabato 30 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 23° derby lombardo in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il derby lombardo Brescia-Atalanta, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Davide Polizzi, che sarà coadiuvato dal commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky attraverso Sky Go potranno anche seguire la partita Brescia-Atalanta in diretta sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone o tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita app.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti proposti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Grosso 'perdona' Balotelli, nuovamente inserito fra i convocati del Brescia. SuperMario potrebbe dunque far coppia in attacco con Torregrossa, con Donnarumma che in questa ipotesi partirebbe dalla panchina. Sulla trequarti agirà Romulo, mentre a centrocampo Bisoli e Ndoj potrebbero essere le due mezzali ai lati del playmaker Tonali. In difesa al centro Chancellor si candida a far coppia con Cistana, Sabelli sarà il terzino destro e a sinistra è vivo il ballottaggio fra il recuperato Mateju e Martella.

Gasperini, smaltite le fatiche europee, ritrova a disposizione Malinovskyi e Ilicic dopo le rispettive squalifiche, ma con ogni probabilità soltanto lo sloveno partirà da titolare, agendo in attacco accanto al colombiano Muriel, con il 'Papu' Gomez sulla trequarti. A centrocampo a destra Hateboer non è al meglio e potrebbe lasciar spazio a Castagne, con Gosens confermato sulla destra e in mezzo il solito tandem composto da De Roon e Freuler. Dietro, davanti a Gollini, la linea difensiva a tre potrebbe vedere Masiello accanto a Palomino e Djimsiti, visto che Toloi è squalificato e Kjaer non ci sarà per un problema muscolare.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj, Romulo; Balotelli, Torregrossa.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; Ilicic, Muriel.