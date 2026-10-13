Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Brentford-Liverpool si giocherà il 17 ottobre 2026 alle 10:00 EST e alle 14:00 GMT.

Liverpool chiamato a ripartire sul campo del Brentford

Dopo un avvio di stagione relativamente solido, nell’ultimo turno il Liverpool ha perso 0-3 ad Anfield contro il Manchester City, in una partita segnata da alcune polemiche. Alcuni commentatori hanno discusso la legittimità del secondo cartellino giallo mostrato a Ryan Gravenberch contro il Manchester City. Il centrocampista olandese salterà questa partita, creando un problema di formazione all’allenatore Andoni Iraola davanti alla difesa, dato che anche Dominik Szoboszlai è indisponibile. Quella contro il City è stata la prima sconfitta stagionale del Liverpool, che però, con tre pareggi all’attivo, si trova appena sopra la metà della classifica.

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Brentford specialista dei pareggi e difficile da battere

In questa stagione di Premier League, solo Brentford ed Everton hanno pareggiato più partite (4) del Liverpool. Queste due squadre, insieme al Manchester City, sono le uniche ancora imbattute nel campionato. Nell’ultimo turno il Brentford ha pareggiato 2-2 con l’Aston Villa in una partita ricca di ribaltamenti: entrambe le squadre sono passate in vantaggio, prima di subire il pareggio due minuti più tardi. Un duro colpo per l’allenatore Keith Andrews: l’ala tedesca Kevin Schade, capocannoniere della squadra, è uscita per infortunio contro l’Aston Villa e sembra destinata a restare fuori a lungo.

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Statistiche chiave e infortuni

L’ultima sconfitta del Brentford in Premier League è arrivata contro il Manchester City il 9 maggio.

La scorsa stagione il Brentford ha pareggiato otto delle 19 partite casalinghe di Premier League.

Gli ultimi cinque incontri tra queste squadre al Gtech Community Stadium hanno prodotto 17 goal.

Oltre allo squalificato Gravenberch, il Liverpool dovrà fare a meno anche degli infortunati Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo e Alexander Isak.

Notizie dalle squadre e rose

Il Brentford dovrà fare a meno di Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard e Kevin Schade per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalificati tra i padroni di casa e l’allenatore Keith Andrews non ha confermato una probabile formazione iniziale.

Il Liverpool ha problemi di formazione più significativi. Ryan Gravenberch è squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto contro il Manchester City. La squadra deve fare a meno per infortunio anche di Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai e Vitezslav Jaros. L’allenatore Andoni Iraola non ha confermato l’undici previsto e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d’inizio.

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Brentford ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, senza sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con un 2-2 contro l’Aston Villa in Premier League, mentre il miglior risultato di questa serie è stato il 3-0 sul Chelsea. Il Brentford ha pareggiato anche 2-2 con l’AFC Bournemouth e 1-1 con il Sunderland; l’unica altra vittoria, oltre a quella contro il Chelsea, è arrivata in Carabao Cup contro il Reading.

Nei quattro risultati disponibili in questi dati, il Liverpool ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La partita più recente è stata lo 0-3 contro il Manchester City in Premier League. Prima di quella sconfitta, il Liverpool aveva battuto l’AFC Bournemouth 1-0 e l’Atletico Madrid 2-1, pareggiando 0-0 sul campo del Fulham. Nello stesso periodo ha anche battuto il Tottenham 3-1 in Carabao Cup.

Precedenti

L’ultimo incontro tra queste squadre risale al 24 maggio 2026, quando la partita di Premier League ad Anfield è finita 1-1. In precedenza, nell’ottobre 2025, il Brentford aveva battuto il Liverpool 3-2 al Gtech Community Stadium. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Liverpool ha vinto tre volte e il Brentford due, con 16 goal complessivi.

Classifica

Nella classifica di Premier League, il Brentford è quarto e il Liverpool nono. Il Brentford cercherà di consolidare la propria posizione nelle zone alte, mentre il Liverpool ha bisogno di un risultato per ridurre il distacco dalle squadre che lo precedono.