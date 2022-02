Bremer domina la scena in Juve-Torino: annullato ancora una volta Vlahovic

Un'altra prestazione da fuoriclasse. Un'altra prova di livello. L'ennesima conferma direttamente sul rettangolo verde di gioco di essere tra i migliori nel suo ruolo del campionato di Serie A e di meritare grandi palcoscenici. Roccioso ed elegante, sempre al posto giusto al momento giusto. Nel derby della Mole tra Juventus e Torino, terminato sul risultato di 1-1, a brillare è la stella di Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano annulla per la seconda volta in 40 giorni Dusan Vlahovic, cancellando l'attaccante serbo proprio come già accaduto il 10 gennaio scorso nella sfida tra i granata e la Fiorentina, e supera l'ennesimo esame di maturità.

Nella serata in cui colleziona la presenza numero 100 con la maglia del Torino, Bremer sfodera un'altra prova di altissimo livello, cancellando dal match il vice capocannoniere della Serie A con 18 reti. Un duello stravinto su tutti i fronti, con l'ex Fiorentina che riesce praticamente mai a rendersi pericoloso (appena una conclusione in 74 minuti) e viene sostituito da Allegri.

Lo scontro con Vlahovic esalta tutte le qualità del difensore classe 1997. Alla fisicità, dote che gli consente di reggere l'urto nella lotta con avversari come il serbo, Bremer abbina la velocità e l'ottima scelta di tempo negli interventi. Caratteristiche che fanno dell'ex Atletico Mineiro un profilo completo, in grado di sapersi adattare e riuscire a neutralizzare avversari con qualità diverse.

Un talento che Bremer sta affinando sotto le guida e gli occhi di Ivan Juric.

"È un ragazzo fantastico - ha dichiarato l'allenatore del Toro in conferenza stampa -, ha annullato Vlahovic. Tecnicamente ha fatto bene, è un ragazzo umile. Ha grandi ambizioni ma ha capito che la società gli ha dato tanto e voleva riconoscerlo, ha messo la società nella condizione di stare tranquilla".

Un attestato di stima importante da parte del croato nei confronti del difensore brasiliano, destinato a lasciare il Torino in estate nonostante la firma sul rinnovo fino al 2024. Il 24enne è finito nei radar di tanti top club tra cui l'Inter, in pole per accaparrarselo e strapparlo alla concorrenza.

L'articolo prosegue qui sotto

Oltre a limitare Vlahovic, nel derby della Mole Bremer riesce a risolvere alcune situazioni potenzialmente pericolose e dare tranquillità all'intero reparto. Il difensore brasiliano concede appena due calci di punizione alla Juventus, dimostrando di saper tenere testa agli avversari nel duello fisico senza dover ricorrere al fallo.

Ma c'è un altro dato che salta all'occhio nella prova di Bremer contro la 'Vecchia Signora'. Il difensore granata ha portato a casa l'80% di passaggi riusciti. Una statistica rilevante, che conferma le ottime qualità tecniche, caratteristica che consente alla squadra di Juric di poter costruire dal basso proprio grazie alle doti del classe 1997.

Nella serata dell'Allianz Stadium, Bremer si prende ancora una volta la scena e conferma la grande crescita. All'alba dei 25 anni, che compirà il prossimo 18 marzo, il brasiliano mette in mostra tutte le sue doti, annullando Dusan Vlahovic e ribadendo il concetto: è pronto per un nuovo step della sua carriera.