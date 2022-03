Bremer, da Brehme e l'idolo Lucio all'intreccio di mercato col Torino: vendeva gelati per giocare

Quel pallone che rotola sul rettangolo verde di gioco era nel suo destino. Lo è sempre stato, fin da bambino, quando apprezzava le gesta in campo di suo papà, calciatore dilettante e colui che scelse il suo nome non a caso. L’ammirazione per Andreas Brehme, difensore tedesco campione del mondo a Italia 1990 e protagonista assoluto con l’Inter con la conquista dello Scudetto dei Record, la Supercoppa Italiana e la Coppa UEFA nel 1991, era tale al punto di spingerlo a chiamare suo figlio Bremer.

"Sì, mio padre mi ha raccontato che è stato un giocatore tedesco che ha anche giocato nell'Inter - ha confermato lo stesso classe 1997 ai microfoni dei canali ufficiali del Torino -. Per questo mi ha dato questo nome, per ricordarlo".

Il papà di Gleison ricopriva il ruolo di difensore. Si dice fosse bravo, addirittura più forte del figlio. Ma non riuscì mai a sfondare. Per questo decise di comprare una fattoria e abbandonare il sogno. Quello che, invece, stava coltivando il piccolo Bremer, che progettava un futuro da calciatore.

“La mia passione per il calcio è nata da piccolo. Mio papà giocava tra i dilettanti e tutti dicevano che era forte. Mi sono avvicinato così a questo sport. All'inizio giocavo solo nella mia città, poi per fare il salto di qualità mi sono dovuto trasferire a San Paolo. Ho compiuto questo passo all'età di 16 anni".

La scuola non era proprio la sua passione...

"Non mi piaceva. Ero uno da 6 o 6,5. Non volevo studiare tanto, ma sapevo che dovevo farlo. Mi piacevano storia e geografia, per conoscere i posti in giro per il mondo. Odiavo invece la matematica. Troppi calcoli e troppi numeri. Alla fine andavo a scuola più per giocare".

La svolta arriva grazie ad un amico di famiglia. Fa il procuratore e riceve un messaggio dal padre di Gleison, che intuisce le enormi potenzialità del figlio e chiede di trovargli una squadra. Un giro di telefonate, contatti... Fino alla chiamata del Desportivo Brasil, squadra della città di Porto Feliz, nello stato di San Paolo. Il classe 1997 non ci pensa due volte e si trasferisce.

"Abitavo in un'altra città e quindi dovevo rimboccarmi le maniche. Vendevo i gelati e i soldi che incassavo li davo al mio allenatore - ha rivelato il brasiliano -, per pagare il trasporto per andare a giocare in trasferta".

Bremer resta nel Desportivo Brasil qualche anno, giusto il tempo di vincere un paio di campionati giovanili insieme ad un altro astro nascente del calcio brasiliano, David Neres. Le grandi prestazioni gli valgono la chiamata del San Paolo, col prestito nella seconda metà della stagione 2016/2017. Un'opportunità per confrontarsi con un top club e mettersi in mostra. Un'occasione sfruttata al massimo, anche senza ottenere la conferma nel 'Tricolor'.

Alla soglia dei 20 anni, è l'Atletico Mineiro a notare Gleison e assicurarselo. A gennaio 2017, il 'Galo' mette sul piatto 380 mila di reais, poco meno di 70 mila euro: è l'inizio di una lunga ascesa.

A Belo Horizonte, Bremer viene inizialmente inserito nelle giovanili, prima del grande salto e l'esordio in prima squadra il 26 giugno 2017 nel successo per 1-0 contro la Chapecoense, squadra legata al Torino. Un segno del destino.

13 presenze in metà stagione nel 2017, altrettante nella prima parte dell'annata 2018. Poi la chiamata del Torino e l'arrivo in Italia, in una classica storia di 'sliding doors': Gleison, infatti, non doveva nemmeno arrivare in Serie A.

Nell'estate 2018, il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi, punta con decisione Lucas Verissimo del Santos, ma a causa di una serie di problemi legati al tesseramento del calciatore per una procura in mano a vari agenti, il dirigente - su consiglio del segretario Pantaleo Longo - abbandona la pista e decide di virare su Bremer. Valutazione del cartellino di 6 milioni di euro, quattro in meno rispetto a Verissimo, e nessun rischio. Il Torino decide di concludere l'operazione, Gleison dice sì.

"Ho scelto il Torino perché l'allora direttore sportivo Petrachi mi ha voluto fortemente. Mi ha convinto dicendomi che l'Italia è il miglior campionato possibile per un difensore. Qualcosa della storia granata già conoscevo, poi ho controllato su Google".

Arrivato in granata all'età di 21 anni, trova in panchina Walter Mazzarri. L'ambientamento non è semplice: servono tempo e pazienza, ma soprattutto tanto lavoro dentro e fuori dal campo, per raggiungere grandi obiettivi.

"La lingua è la prima cosa che ho imparato. La tattica solamente dopo. La tattica poi l'apprendi. Mazzarri mi ha dato una grossa mano. Lui vuole la marcatura a uomo che in Brasile non esiste. Mi diceva sempre che in area si deve marcare e bisogna mettersi bene con il corpo. E poi il suo collaboratore Claudio Nitti mi diceva che non giocavo il pallone velocemente. Mi ha fatto migliorare tanto e mi sono fermato spesso al Filadelfia per apprendere i segreti. Inizialmente non giocavo, Mazzarri mi diceva sempre di avere pazienza. Aveva ragione lui perché ho seminato tanto e ora sto raccogliendo. La Serie A è il top per i difensori. In Brasile c'è molto più spazio".

Nella prima stagione raccoglie appena 7 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Poi la svolta nell'annata 2019/2020. Il brasiliano scala le gerarchie e conquista un posto da titolare, senza più mollarlo.

Nel derby della Mole del 18 febbraio scorso, Bremer ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Toro.

Maglia celebrativa per Gleison Bremer in occasione delle 1️⃣0️⃣0️⃣ partite in maglia granata 👕🐂#SFT pic.twitter.com/M6w5EIwJwh — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2022

Un’ascesa verticale che ha portato il brasiliano fino a indossare in alcune occasioni la fascia da capitano:

“Il capitano è Belotti, ma è tanta roba mettere la fascia. Ogni tanto penso: il primo anno qui non giocavo mai, ora dopo quattro anni sono diventato il secondo o terzo capitano. Si tratta di un grandissimo onore”.

A 25 anni, Bremer sta vivendo la stagione della consacrazione. Il brasiliano sta dimostrando le sue grandissime qualità difensive, con alcune prestazioni di assoluto livello, oltre a quel vizietto del goal con 11 reti finora nelle ultime tre stagioni, più di qualsiasi altro difensore centrale.

“Segnare mi piace parecchio. Non c'è gioia migliore del goal. Amo difendere, ma andare a segno è tanta roba. In Brasile facevo anche gol in campo aperto perché c'erano più spazi. Il mister mi dice sempre di sfruttare lo spazio e se recupero palla in avanti devo provarci. Anche ai terzini dico di guardare in mezzo e di mettermi la palla giusta se sono in attacco perché voglio segnare. Qua mi devo allenare molto sui colpi di testa".

11 - #Bremer ha segnato 11 gol considerando gli ultimi tre campionati di Serie A (dal 2019/20 ad oggi), piú che qualsiasi altro difensore centrale puro in questo periodo nel massimo campionato. Pregiato. #TorinoInter pic.twitter.com/kDR0cuERuB — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 13, 2022

Grande amante del churrasco, il suo piatto preferito, Bremer è un appassionato di boxe, sport che ha praticato in passato nel tempo libero. L'idolo? Anthony Joshua, due volte campione del mondo di pugilato. Nel calcio, invece, il modello è un suo connazionale che ha scritto la storia dell'Inter...

"Lucio. Ma da bambino era Robinho, perché volevo fare goal".

Il futuro di Bremer potrebbe essere proprio in nerazzurro. La società di viale della Liberazione ci sta lavorando da tempo e ha già strappato il sì del calciatore con un accordo totale con l'entourage del brasiliano in vista del mercato estivo. La concorrenza è agguerrita, ma l'Inter è in pole.

All'alba dei 25 anni, Gleison è pronto a un nuovo step della sua carriera. Dopo il no la scorsa estate al Fulham ("Voglio restare qui"), che aveva messo sul piatto 15 milioni di euro, il brasiliano si prepara a misurarsi con la Champions League e i grandi palcoscenici del calcio internazionale. In attesa di realizzare un altro sogno, quello di vestire la maglia del Brasile e partecipare alla Coppa del Mondo. Altro obiettivo dichiarato che Gleison si è prefissato da tempo e che vuole raggiungere a tutti i costi.

"Il sogno è giocare con la Seleçao, mi sto allenando bene e giocando bene, ma la convocazione non dipende da me. Il mio obiettivo è di esserci per il mondiale di Qatar 2022. Sto aspettando il mio momento".

Quella chance tanto attesa che sembra essere sempre più vicina grazie a sudore, sacrificio e talento...