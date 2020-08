Bravo lascia il Manchester City: poche presenze ma tanti trofei

Otto medaglie d'oro per Bravo, che nelle ultime tre stagioni è sceso in campo in campionato in sole sette occasioni.

Finisce l'avventura al per Claudio Bravo. Riserva di Ederson dopo una prima stagione in cui giocò da titolare solamente metà annata, il portiere cielo lascia la squadra inglese alla naturale scadenza del contratto siglato nell'agosto del 2016.

Campione d'Europa con il , nonostante fosse in realtà il titolare in ma non in Champions, Bravo aveva lasciato i blaugrana per Guardiola e la Premier, finendo per diventare il secondo portiere sia in campionato che in Europa dopo alcuni mesi dal suo arrivo.

Bravo, ora 37enne, lascia comunque il Manchester City dopo ben otto trofei, tutti a livello nazionale. In Europa, infatti, il Manchester City ha deluso ancora una volta. Per l'ex , squadra con cui ha giocato maggiormente in carriera, appena sette presenze in Premier nelle ultime tre annate, ma diverse medaglie d'oro al collo.

Svincolato, Bravo continuerà la sua carriera con nessuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo nel breve periodo. Probabile l'arrivo al Betis nei prossimi giorni a parametro zero, così da essere il portiere esperto di cui il club biancoverde ha bisogno.

Il Manchester City ha salutato Bravo ringraziandolo per gli anni trascorsi in maglia Citizens: strade separate ufficialmente.