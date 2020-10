Il brasiliano Marx Lenin in Russia: giocherà all'Akron Togliatti

Ha un nome che richiama il filosofo del Capitale e il leader della rivoluzione russa: giocherà nella città russa dedicata all'ex capo del PCI.

Se ti chiami Marx Lenin si potrebbe tranquillamente dire che, con un nome così, vivere in non può che essere nel destino. E infatti, così andrà. Inoltre, in una città che si chiama Togliatti, in onore dell’ex leader del Partito Comunista Italiano e cittadino russo. Tre simboli del comunismo in una botta sola. Eppure in questa storia la politica non c’entra.

“Marx” Lenin, infatti, è un calciatore brasiliano, nato nel 2000 e cresciuto nel Flamengo. Con un nome dovuto alle simpatie politiche della madre e un nomignolo derivante dall’abbreviativo di Marques, il cognome del padre. Risultato: Marx Lenin. Nome che in Russia non lascia e non può lasciare indifferenti.

Ha giocato nelle giovanili del Flamengo e dell’Avaí. A livello giovanile aveva mostrato ottime cose, tanto da entrare anche nel giro delle giovanili brasiliane quando aveva 15 anni. Poi in non è mai riuscito a imporsi.

Ora la scelto la Russia per rilanciarsi, come fosse un segno del destino. Ha firmato con l’Akron Togliatti, che lo ha presentato come “rivoluzionario”. Non un caso. Ha firmato un contratto triennale, giocherà con il numero 15.

Nei prossimi giorni, appena risolte le questioni legali, Lenin giocherà nella squadra della città di Togliatti. Per chudere un curioso intreccio tra il calcio, la storia e il comunismo.