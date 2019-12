Brasileirao, il riscatto di Michael: dalla droga alla rivelazione dell'anno

Il 23enne del Goias è stato eletto 'Rivelazione dell'anno' del Brasileirao: da adolescente era tossicodipendente e faceva uso di cocaina ed acidi.

Il 2019 è stato un anno ricco di sorprese ed imprese sportive ai limiti del possibile, ma la vicenda di Michael nel campionato brasiliano con la maglia del Goias ha davvero dell'incredibile.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il 23enne brasiliano è stato, infatti, insignito del premio come 'Rivelazione dell'anno' del Brasileirao. Quello che sorprende non è, però, il talento puro e frenetico dell'ala del Goias: come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Michael ha avuto un'infanzia turbolenta che lo ha portato ad essere in adoloscenza un tossicodipendente e uno spacciatore.

Il calciatore di Mato Grosso ha abusato di sostanze come cocaina, acidi e cloroformio. Una vita sregolata che lo ha portato più volte faccia a faccia con la morte, per un destino che appariva oltre che scritto anche inevitabile. Due anni fa, quando aveva già 21 anni, ha ripreso a giocare nella Serie B brasiliana uscendo da quella spirale tossica che gli stava rovinando la vita.

Ad ultimare la propria redenzione ci ha pensato poi il suo talento: anche se alto solamente 166 centimetri le doti tecniche di Michael sono smisurate e nel giro di due anni ha avuto la possibilità di giocare nel Brasileirao con il Goias. Nella sua prima stagione con la maglia dell'Esmeraldinho' ha realizzato 5 assist e 9 goal, fra i quali spicca quello realizzato contro l'Internacional di Alegre in cui ha letteralmente ubriacato l'intera difesa avversaria prima di battere il portiere.

Le magie con il Goias non gli sono valse solamente il premio di Rivelazione dell'anno, ma anche l'interesse di squadre apicali del campionato brasiliano come Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Proprio questi ultimi sembrano essere in vantaggio nella corsa a Michael, un uomo capace di passare dall'inferno della tossicodipendenza al paradiso del Brasileirao.