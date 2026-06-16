Brasile vs Haiti: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Brasile-Haiti si giocherà il 19 giugno 2026 alle 20:30 EST.

Contesto della partita Brasile vs Haiti

Haiti, 82ª nel ranking FIFA, sfida il Brasile pentacampione. Haiti ha perso 1-0 all’esordio con la Scozia, mentre il Brasile ha pareggiato 1-1 con il Marocco grazie a una doppia parata di Alisson nel finale. Ancelotti deve comunque lavorare: il Marocco ha evidenziato i limiti di una squadra ormai anziana.

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I giocatori chiave e l'allenatore del Brasile

Ancelotti ha convocato 26 stelle, con un nucleo di campioni d’Europa. Il grande tema è Neymar Jr.: tornato in nazionale dopo due anni e mezzo, ha subito un lieve edema muscolare con il Santos. Ancelotti ha confermato che lo staff medico ne sta gestendo il recupero in modo personalizzato, per preservarlo eventualmente alle fasi successive del torneo.

Con Neymar gestito con cautela, le chiavi dell’attacco sono state affidate alla stella del Real Madrid Vinicius Junior e all’ala del Barcellona Raphinha, in ottima forma. Ancelotti ha elogiato pubblicamente Raphinha come il miglior giocatore al mondo nell’attaccare gli spazi profondi, indicando che lo schiererà in un ruolo avanzato e flessibile a centrocampo. In difesa, il finalista di Champions League Marquinhos, capitano, affianca il centrale dell’Arsenal Gabriel Magalhães per garantire solidità al centro.

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I giocatori chiave e l'allenatore di Haiti

Tra i haitiani, occhio al portiere Johny Placide, al centrocampista dinamico Jean-Ricner Bellegarde e alla punta Wilson Isidor, minaccia offensiva con velocità e tecnica. Attenzione anche all’ala 24enne di origini francesi Ruben Providence, talento tecnico e abile nei duelli uno contro uno, formatosi tra PSG e Roma prima di trasferirsi in Olanda. Da quando ha assunto l’incarico nel giugno 2024, l’allenatore di Haiti Sébastien Migné ha guidato una straordinaria rinascita calcistica. Non ha mai visitato il Paese a causa dei disordini politici, ma ha trasmesso alla squadra unità, fiducia e disciplina.

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La rosa di 26 giocatori del Brasile

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Difensori: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo).

Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit San Pietroburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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La rosa di 26 giocatori di Haiti

Portieri: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Difensori: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berna).

Centrocampisti: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Attaccanti: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Notizie sulla squadra e formazioni

Carlo Ancelotti non ha ancora confermato la probabile formazione del Brasile e non sono segnalati infortuni o squalifiche. Resta in dubbio Neymar, alle prese con un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per tutta la fase a gironi. Novità sul suo impiego saranno valutate poco prima del calcio d’inizio.

Anche Haiti non ha ancora diramato la formazione e non ci sono notizie di infortuni o squalifiche. Altri dettagli saranno aggiunti prima del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Negli ultimi cinque match il Brasile ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ha esordito ai Mondiali il 13 giugno pareggiando 1-1 con il Marocco. In precedenza aveva battuto l’Egitto 2-1 e Panama 6-2 in amichevoli, mentre a marzo era stato superato 2-1 dalla Francia. In queste cinque gare ha segnato 13 gol e ne ha subiti sei.

Haiti ha vinto solo una delle ultime cinque: 4-0 sulla Nuova Zelanda. Nelle altre ha perso 1-0 con la Scozia, 2-1 con il Perù e 1-0 con la Tunisia, pareggiando 1-1 con l’Islanda.

Testa a testa

BRA Ultime 2 partite HAI 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie Brasile 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brasile 13 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due squadre si sono affrontate due volte: il Brasile ha vinto 7-1 nella Copa America 2016 e 6-0 in un'amichevole nel 2004. In totale, 13 gol segnati e uno subito.

Classifica

Nel Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA 2026, Brasile e Haiti sono al terzo posto alla vigilia della seconda giornata.