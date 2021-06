Brasile e Venezuela scendono in campo per la gara inaugurale della Copa America 2021: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La Copa America 2021 si gioca. Non in Argentina e Colombia, le due sedi che originariamente avrebbero dovuto ospitare la competizione, bensì in Brasile. E sono proprio i padroni di casa ad aprire la manifestazione, ospitando il Venezuela nel match inaugurale.

Il Brasile scenderà in campo nonostante la contrarietà dei calciatori della rosa alla disputa della Copa America in un periodo storico così difficile, con tanto di duro comunicato ufficiale. La scorsa settimana Casemiro ha disertato una conferenza stampa in segno di protesta contro la decisione di spostare il torneo nella patria del samba.

Favorito è naturalmente il Brasile, campione in carica (ha trionfato anche nel 2019, ancora una volta in patria), che potrà contare sui favori del pronostico per il successo finale. Il Venezuela, possibile outsider della competizione, due anni fa è stato eliminato ai quarti di finale dall'Argentina.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Venezuela: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Brasile-Venezuela, gara inaugurale della Copa America 2021, si giocherà all'Estadio Nacional di Brasilia, ribattezzato Mané Garrincha in onore del leggendario fuoriclasse, nella tarda serata di domenica 13 giugno. Il match è in programma alle ore 23 italiane, ovvero le 18 brasiliane.

Brasile-Venezuela non sarà visibile in diretta tv. Al momento, infatti, i diritti della Copa America 2021 non sono ancora stati assegnati per il territorio italiano. Nel 2019, edizione che si è svolta sempre in Brasile, la competizione è stata trasmessa da DAZN.

Al momento non è possibile assistere a Brasile-Venezuela, match inaugurale della Copa America 2021, nemmeno in streaming. Anche in questo caso i diritti della competizione non sono ancora stati assegnati.

Thiago Silva è stato convocato dal Brasile, ma è ancora out a causa dell'infortunio rimediato nella finale di Champions League: in campo Eder Militão in coppia con Marquinhos. In mezzo al campo la coppia Casemiro-Fred. Paquetá potrebbe essere schierato nel trio di trequartisti assieme a Neymar e Richarlison, con Firmino punta più avanzata. Spera in una maglia anche Gabriel Jesus.

Il Venezuela si schiererà con un coperto 4-5-1, pronto comunque a trasformarsi in 4-3-3 in fase offensiva. In porta Graterol potrebbe essere confermato al posto di Fariñez. In difesa possibile maglia da titolare per il bresciano Chancellor. L'unica punta sarà Rondon, sostenuto ai propri lati da Machis (ex Udinese) e dal piccolo Soteldo. In mezzo al campo c'è il General Rincon.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Paquetá, Neymar, Richarlison; Firmino.

VENEZUELA (4-5-1): Graterol; Rosales, Angel, Chancellor, Feltscher; Machis, Moreno, Rincon, Herrera, Soteldo; Rondon.