Brasile-Venezuela dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brasile ospita il Venezuela nel terzo turno del girone di qualificazione ai Mondiali 2022: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

BRASILE-VENEZUELA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 14 novembre 2020

14 novembre 2020 Orario: 1.30

1.30 Canale : Como Tv

Como Tv Streaming: comotv.com

Il cammino di qualificazionea i prossimi Mondiali 2022 riparte con il terzo turno del girone di qualificazione in Sudamerica. Al momento la classifica è guidata dalle due big del continente: il Brasile e l' .

La Selecao torna in campo ospitando il Venezuela dopo aver battuto la con un netto 5-0 e il Perù 2-4 in trasferta: ben nove reti in due partite per una squadra che sembra inarrestabile nella fase offensiva. Il protagonista più atteso è ovviamente Neymar, che ha iniziato il proprio cammino nel girone con tre reti all'attivo nelle due partite giocate.

Avvio complicato invece per il Venezuela, ancora a secco di punti dopo le prime due giornate e unica formazione a non aver ancora segnato nel girone: la 'Vinotinto' ha incassato prima un netto 3-0 contro la , poi ha perso di misura contro il .

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al giugno 2019 in occasione della Copa America: in quell'occasione il Venezuela riuscì a bloccare il Brasile sullo 0-0, mentre nei due precedenti incontri la Selecao si è imposta nel girone di qualificazione con uno 0-2 e un 3-1, firmati entrambi da Willian.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Brasile-Venezuela: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRASILE-VENEZUELA

La sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Brasile e Venezuela si giocherà all’Estadio do Morumbi di San Paolo, il fischio d'inizio è fissato per sabato 14 novembre 2020.

Non è prevista nessuna copertura televisiva in per Brasile-Venezuela. La gara potrà essere vista online su Como Tv, l’emittente che ha acquistato di diritti delle gare di qualificazione sudamericane a 2022.

La gara di qualificazione ai Mondiali 2022 Brasile-Venezuela potrà essere seguita anche in e on demand con commento in italiano o inglese sulla piattaforma comotv.com tramite pc, notebook, smartphone e tablet.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Arthur, Allan, Douglas Luiz; Richarlison, Firmino, Neymar.

VENEZUELA (4-3-3): Farinez; Feltscher, Chancellor, Angel, Rosales; Rincon, Casseres, Machis; Herrera, Otero, Cordova.