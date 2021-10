Brasile-Uruguay dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brasile ospita l'Uruguay in un altro turno di qualificazioni sudamericane. Le info sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo essere stato fermato dalla Colombia, il Brasile ospita l'Uruguay per proseguire la propria corsa verso la matematica qualificazione ai prossimi Mondiali, che si terranno in Qatar alla fine del prossimo anno.

Primissimo nonostante lo 0-0 di Barranquilla, il Brasile mantiene sei punti di vantaggio sul secondo posto dell'Argentina. Senza dimenticare che deve ancora disputarsi lo scontro diretto, sospeso lo scorso 5 settembre a causa di presunte violazioni del protocollo Covid.

Diverso è il discorso dell'Uruguay, che attualmente è terzo in classifica assieme all'Ecuador ma arriva dalla pesante sconfitta rimediata sul campo dell'Argentina (0-3). La formazione di Oscar Washington Tabarez ha quattro punti di vantaggio sul Paraguay sesto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Brasile-Uruguay: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BRASILE-URUGUAY

Brasile-Uruguay, gara valida per la dodicesima giornata del raggruppamento sudamericano delle qualificazioni a Qatar 2022, si giocherà nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 2.30, le 21.30 locali. Il palcoscenico del match sarà l'Arena da Amazonia di Manaus.

Non sarà possibile assistere alla sfida tra Brasile e Uruguay in diretta tv. Nessuna emittente televisiva ha infatti acquisito i diritti delle qualificazioni sudamericane e, dunque, neppure della gara tra la formazione di Tite e quella di Tabarez.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, Brasile-Uruguay si potrà vedere gratis e in esclusiva sul sito di Como TV, che detiene i diritti delle qualificazioni sudamericane. Basterà collegarsi alla piattaforma attraverso dispositivi come pc, smartphone o tablet per godersi la partita.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Paquetá; Gabriel Jesus, Gabigol, Neymar.

URUGUAY (4-5-1): Muslera; Caceres, Godin, Coates, Viña; Nandez, Vecino, Bentancur, Valverde, B. Rodriguez; Suarez.