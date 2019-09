Brasile, Tite chiama Gabigol: non veniva convocato da tre anni

Gabigol riceve la chiamata del Brasile. L'ex calciatore dell'Inter, ora al Flamengo, torna ad essere convocato dopo tre anni d'assenza.

A volte ritornano: sparito dai radar del calcio europeo, Gabriel Barbosa detto 'Gabigol' si sta facendo valere in con la maglia del Flamengo. Ed è stato convocato dalla nazionale brasiliana per gli impegni di ottobre.

Il 23enne torna in nazionale maggiore dopo ben tre anni, da quando con Neymar trionfò alle Olimpiadi di Rio 2016 a 19 anni. Assieme a lui, in attacco, coach Tite ha scelto proprio l'asso del , Firmino, Gabriel Jesus, e Richarlison.

Dopo una spirale discendente lunga un anno e mezzo, Gabriel Barbosa ha deciso di tornare in patria nel gennaio 2018, alla corte del Santos: sei mesi e 18 gol gli sono valsi la chiamata del Flamengo.

I 'rubronegros', allenati da quest'estate dal portoghese ex e Lisbona Jorge Jesus, sono in testa al campionato Brasileirao ed in semifinale di Copa Libertadores, dove la prossima settimana affronteranno i connazionali del Gremio.

Tutto ciò anche grazie alle prodezze di Gabigol, che in Brasile va in rete ogni 87' e, a 23 anni, potrebbe non aver scritto l'ultima parola in Europa.