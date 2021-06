Brasile-Perú dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brasile e Perú si sfidano nella rivincita della finalissima del 2019: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

BRASILE-PERÚ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Perú

Brasile-Perú Data: 18 giugno 2021

18 giugno 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports

Brasile e Perú si sfidano due anni dopo la finalissima dell'edizione 2019 della Copa America, che ha visto la Seleção trionfare per 3-1 al Maracanã di Rio de Janeiro e alzare il trofeo. Questa volta la gara è valida per la seconda giornata dei gironi, senza che vi sia dunque nulla di definito.

Il Brasile ha iniziato nel modo giusto la Copa America 2021, con una vittoria abbastanza tranquilla contro un Venezuela decimato da una serie di positività al Covid-19. Per il Perú, che nella prima giornata ha riposato, si tratta invece dell'esordio in questa edizione del torneo.

Vincendo, il Brasile conquisterebbe la nona vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. La Nazionale di Tite ha perso per l'ultima volta contro l'Argentina in una gara amichevole andata in scena nel novembre del 2019.

Il Perú, invece, ha vinto solo una delle ultime 9 partite: un 2-1 in Ecuador che ha consentito a Lapadula e compagni di abbandonare l'ultimo posto solitario nel raggruppamento sudamericano. Protagonista proprio l'attaccante del Benevento, autore di due assist e stremato alla fine della partita, in una scena che ha fatto il giro del Mondo.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Perú: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRASILE-PERÚ

Brasile-Perú, gara valida per la seconda giornata del gruppo B della Copa America 2021, si giocherà nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 giugno: il calcio d'inizio è in programma alle ore 2 italiane, ovvero alle 21 orario brasiliano. Il palcoscenico sarà lo stadio Engenhão di Rio de Janeiro, dedicato alla memoria del grande Nilton Santos.

Il match di Copa America 2021 tra Brasile e Perú sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, che detiene i diritti del torneo. La sfida sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A.

Brasile-Perú, inoltre, sarà trasmesso in diretta tv anche da Eleven Sports, che a sua volta ha acquisito i diritti della Copa America. Basterà scaricare l'app su una moderna smart tv e sottoscrivere un abbonamento.

Per assistere in diretta streaming a Brasile-Perú, gli abbonati a Sky avranno la possibilità di utillizzare l'applicazione gratuita Sky Go, scaricabile su dispositivi come il proprio pc, tablet o smartphone.

Brasile-Perú sarà visibile in diretta streaming anche su NOW, il servizio on demand di Sky che, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti, consente agli abbonati di assistere al meglio della programmazione satellitare.

Brasile-Perú, infine, sarà trasmessa in diretta streaming anche da Eleven Sports: gli abbonati potranno assistere alla gara di Rio de Janeiro accedendo al sito, oppure scaricando l'app della piattaforma.

Tite confermerà gran parte della formazione che all'esordio ha sconfitto il Venezuela. Alex Sandro potrebbe però prendere il posto di Renan Lodi sulla sinistra. Confermatissimo Neymar in attacco: accanto a lui dovrebbero esserci ancora Richarlison e Gabriel Jesus, con Paquetá spostato qualche metro più indietro.

Il Perú del "Tigre" Gareca si schiererà con un 4-2-3-1, nel quale il ruolo di centravanti sarà affidato al nostro Lapadula. Advincula non è stato convocato per la concomitanza con le finali dei playoff di Segunda Division spagnola con il Rayo Vallecano: spazio a Corzo al suo posto. Tapia e Yotun in mezzo al campo, con Carrillo, Peña e Cueva a sostegno della prima punta.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetá, Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar. Ct. Tite

PERÚ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Peña, Cueva; Lapadula. Ct. Gareca