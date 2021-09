Brasile-Perú dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brasile e Perú si sfidano nelle qualificazioni sudamericane: tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

BRASILE-PERÚ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Perú

Brasile-Perú Data: 10 settembre 2021

10 settembre 2021 Orario: 2.30

2.30 Canale tv: -

- Streaming: comotv.com

Dopo la clamorosa sospensione della gara contro l'Argentina, il Brasile chiude il proprio ciclo di partite di Qualificazioni Mondiali relative al raggruppamento sudamericano ospitando il Perú, avversario che nel corso degli ultimi anni è tornato spesso a incrociare la strada della Seleção.

Brasile-Perú è stata infatti la finale della Copa America 2019, disputata a Rio de Janeiro e vinta dai padroni di casa per 3-1. Ma le due nazionali si sono affrontate anche nell'edizione di quest'anno, con altre due vittorie brasiliane, la prima ai gironi e la seconda in semifinale.

Se il Brasile sembra ormai avviato a conquistare l'ennesima qualificazione alla fase finale di un Mondiale, il Perú ha iniziato in maniera traballante la propria avventura nei gironi e, anche se nell'ultima sfida ha battuto di misura il Venezuela, ha la necessità di strappare un risultato positivo per rimanere aggrappato al gruppo di testa.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Perú: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRASILE-PERÚ

Brasile-Perú, gara valevole per la decima giornata delle Qualificazioni Mondiali, si giocherà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 all'Arena Pernambuco di Recife. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 2.30 italiane, ovvero le 21.30 brasiliane.

Brasile-Perú non sarà visibile in diretta tv. Nessuna emittente televisiva italiana ha infatti acquistato i diritti per assistere alla gara di Recife.

Sarà però possibile assistere a Brasile-Perú in diretta streaming grazie a Como Tv, piattaforma che detiene i diritti delle partite di Qualificazioni Mondiali sudamericane. Attraverso dispositivi come pc, smartphone o tablet sarà sufficiente accedere al sito ufficiale per godersi la sfida.

BRASILE (4-3-3): Weverton; Danilo, Militao, Verissimo, Alex Sandro; Paquetá, Gerson, Casemiro; Everton Ribeiro, Gabigol, Neymar. Ct. Tite