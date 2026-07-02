Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale New York/New Jersey Stadium

Brasile-Norvegia si giocherà il 5 luglio 2026 alle 16:00 EST (21:00 GMT).

I cinque volte campioni del mondo cercano di porre fine a un digiuno durato 24 anni

Il percorso di Brasile e Norvegia fino a qui

Con il Brasile non ci si annoia mai. I cinque volte campioni del mondo non vincono il titolo dal 2002, ma sotto la guida di Carlo Ancelotti si stanno dando una possibilità. Nonostante qualche difficoltà contro il Giappone, la Seleção ha vinto 2-1 grazie al gol al 95’ di Gabriel Martinelli, stella dell’Arsenal, passando agli ottavi. In precedenza aveva battuto 3-0 Haiti e Scozia e pareggiato 1-1 con il Marocco all’esordio, ma ora Ancelotti e i suoi affrontano sfide più dure. Il tecnico italiano può contare su un nucleo esperto in difesa e a centrocampo, puntando sulla qualità individuale per vincere nei momenti chiave. Il carisma di Vini Jr, già in gol in tutte e tre le gare del girone, sarà fondamentale per le ambizioni della Seleção.

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La Norvegia ha offerto spettacolo: i suoi tifosi hanno infiammato gli stadi con cori travolgenti e in quattro gare la squadra ha collezionato 18 gol. L’allenatore Ståle Solbakken ha fatto riposare diversi giocatori chiave nella sconfitta per 4-1 contro la Francia, ma questi sono tornati in campo nella vittoria per 2-1 sulla Costa d’Avorio negli ottavi di finale, grazie a uno splendido tiro a giro di Antonio Nusa e poi al gol della vittoria di Erling Haaland all’86° minuto.

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Il dilemma Neymar

Neymar, 34 anni, è stato convocato nonostante i dubbi sulla sua forma fisica: non ha giocato contro il Giappone ed è entrato solo per 14 minuti contro la Scozia. All’altro estremo c’è il 19enne Endrick del Real Madrid, in campo per mezz’ora con Haiti e per pochi minuti con la Scozia. Ha giocato tutto il secondo tempo contro il Giappone, segno della crescente fiducia di Ancelotti. La stella del Bournemouth Rayan, anch’egli diciannovenne, dovrebbe partire titolare come ala. Con Lucas Paquetá out, anche Endrick potrebbe essere titolare.

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Le statistiche di Haaland sono incredibili

La macchina da gol del Manchester City, Erling Haaland, vorrà aumentare il suo bottino di cinque reti ai Mondiali. Il regista dell’Arsenal Martin Ødegaard sarà il suo principale fornitore di assist. Il 25enne attaccante ha segnato 112 gol in Premier League in 132 presenze, in quello che è probabilmente il campionato nazionale più difficile del pianeta, mentre con la maglia della Norvegia ha realizzato più gol (60) di quante siano le sue presenze in nazionale (53).

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Erling ritrova uno dei suoi grandi rivali

Il centrale dell’Arsenal Gabriel Magalhaes non aspetta altro che sfidarlo: i due si sono già incrociati in Premier League e si ritroveranno ai Mondiali. Una rivalità di intensità e rispetto che promette scintille.

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Probabile formazione del Brasile

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Probabile formazione della Norvegia

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Statistiche chiave Brasile-Norvegia

Il gol di Gabriel Martinelli al 95’ contro il Giappone è stato il più tardivo nei tempi regolamentari nella storia degli ottavi di finale dei Mondiali.

Bruno Guimarães guida la classifica degli assist del torneo con quattro; solo Pelé ne ha realizzati di più per il Brasile in una singola Coppa del Mondo.

La vittoria per 2-1 sul Giappone è stata la prima volta dal 2002 che il Brasile ha ribaltato lo svantaggio e vinto un match a eliminazione diretta dei Mondiali.

Il 2-1 sulla Costa d’Avorio è stata la prima vittoria norvegese in un match a eliminazione diretta.

Martin Ødegaard ha servito un assist in tre gare di Coppa del Mondo consecutive, primo dopo Dirk Kuyt nel 2010.

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Rosa del Brasile (26 giocatori)

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Difensori: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo).

Centrocampisti: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit San Pietroburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Convocazione della Norvegia (26 giocatori)

Portieri: Orjan Haskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Amburgo).

Difensori: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologna), Leo Skiri Østigård (Genoa), Sondre Langås (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Centrocampisti: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Attaccanti: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Lipsia), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Carlo Ancelotti deve gestire problemi fisici: Lucas Paquetá è in dubbio per il Mondiale dopo l’infortunio contro il Giappone, mentre Raphinha è tornato ad allenarsi. Nessuna formazione ufficiale è stata ancora annunciata.

Per la Norvegia, Staale Solbakken non ha ancora annunciato la formazione. Al momento non risultano infortuni o squalifiche, ma le notizie saranno aggiornate prima del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizioni di forma

Storia degli scontri diretti

BRA Ultima partita NOR 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Norvegia 1 - 1 Brasile 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due nazionali si sono affrontate una sola volta, chiudendo 1-1 in un’amichevole del 2006. Un precedente troppo lontano per offrire indicazioni utili sul match odierno.

Classifica

Il Brasile ha vinto il Gruppo C, la Norvegia è arrivata seconda nel Gruppo I.