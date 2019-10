Brasile-Nigeria, brutto infortunio a un ginocchio per il portiere Uzoho

La maledizione delle nazionali colpisce anche la Nigeria: Francis Uzoho si è fatto male ricadendo malissimo sulla gamba sinistra.

Ormai non ci sono più dubbi: la pausa per le nazionali, spesso, è maledetta. Ne hanno avuto la riprova i nostri club, che temono per le condizioni dei vari Chiesa, Zapata, Medel e Alexis Sanchez, ma anche la , dove il portiere Francis Uzoho rischia di aver rimediato un grave infortunio.

Segui live la Serie A su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il numero 1 della nazionale africana, attualmente in Cipro all'Omonia Nicosia ma di proprietà del Deportivo La Coruña, è stato costretto ad abbandonare a metà ripresa l'amichevole di Singapore contro il . Colpa di un infortunio che, a prima vista, appare nettamente più grave di quello di Neymar, uscito dopo meno di un quarto d'ora nella stessa partita.

Uzoho è uscito male su un pallone alto fatto spiovere nell'area nigeriana, consentendo a Casemiro di colpire la traversa di testa. E, nel ricadere a terra, ha appoggiato malissimo la gamba sinistra, provocando una tremenda e scioccante torsione del ginocchio.

Inevitabile la sostituzione di Uzoho, uscito in barella tra le lacrime. Al suo posto è entrato il classe 1999 Okoye, all'esordio con la Nigeria. Per il portiere dell'Omonia, il rischio che si tratti di un grave infortunio sembra essere piuttosto elevato.