Brasile, infortunio a un ginocchio per Felipe: Copa America finita

Il difensore dell'Atletico Madrid è stato escluso dalla rosa dopo un guaio rimediato qualche giorno fa: al suo posto l'esordiente Leo Ortiz.

Mentre attende di capire chi affronterà agli ottavi di finale, già certo com'è del primo posto nel gruppo B della Copa America, il Brasile perde una pedina lungo il percorso: Felipe, centrale difensivo dell'Atletico Madrid, è costretto a concludere in anticipo la propria partecipazione al torneo.

L'ex giocatore del Porto convive da parecchi giorni con un problema al ginocchio destro. Un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo anche solo per un minuto durante i gironi della Copa America, nonostante Tite - come gli altri commissari tecnici, a dire il vero - si sia affidato in maniera piuttosto massiccia al turnover in ogni reparto.

Nonostante le cure, la situazione di Felipe non è migliorata. E così il Brasile ha deciso di 'tagliare' il proprio calciatore a Copa in corso. Ne ha il diritto, se è vero che, da regolamento della CONMEBOL, una modifica alla composizione originaria di ogni rosa può essere effettuata entro martedì sera.

O zagueiro @33leortiz, do @RedBullBraga, vai representar a #SeleçãoBrasileira principal pela primeira vez na carreira. Ele foi convocado para o lugar de Felipe, do Atlético de Madrid. Parabéns pela convocação! 👏🇧🇷



📸: Vinícios Oliveira/Red Bull Bragantino pic.twitter.com/o1AJ5IF2Pu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

Al posto di Felipe, ecco una new entry assoluta: si tratta di Leo Ortiz, 25 anni, altro difensore centrale in forza al Bragantino, club di proprietà della Red Bull. Si tratterà della sua prima avventura in una Nazionale brasiliana, se è vero che fino a oggi non era mai stato convocato nemmeno nelle selezioni giovanili verdeoro.