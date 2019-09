Brasile, incredibile risultato nel campionato femminile: Flamengo-Greminho 56-0

Risultato da record, con tanto di polemica nel post-partita, per la gara femminile tra Flamengo e Greminho: 56-0, un goal ogni 66 secondi.

Il torneo femminile in a livello professionistico è stato inaugurato da poco. E proprio in questa fase embrionale, dopo le prime tre giornate di campionato, c'è una disparità enorme tra alcune delle squadre della divisione. Nella giornata di sabato, infatti, la partita tra Flamengo e Greminho è finita addirittura 56-0!

HISTÓRICO! Em jogo perfeito, as #MeninasDaGávea fazem 56 a 0 no Greminho e aplicam a maior goleada da história do Campeonato Carioca Feminino. ISSO AQUI É FLAMENGO! #CRF pic.twitter.com/QOWa8ItliJ — Time Flamengo (@TimeFlamengo) September 28, 2019

Il Flamengo è l'autentica corazzata del campionato, mentre tra le fila del Greminho giocano molte ragazze non professioniste. In Brasile poi è scattata la polemica: le giocatrici del Flamengo dovevano fermarsi? E' stato giusto continuare ad infierire? Domande che ovviamente hanno diviso il pubblico, come spesso accade in questi casi.

Sui social network, alcune delle ragazze del Greminho si sono poi sfogate, rivelando di aver ricevuto anche insulti dopo la prestazione da 'massacro' contro il Flamengo.

In Brasile si è aperto il dibattito su questo campionato femminile a livello professionistico, che non riesce ad essere competitivo, vista l'incredibile discrepanza delle formazioni in campo.