Brasile-Giappone: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Brasile-Giappone: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 29 giugno 2026 alle 20:00 GMT (15:00 EST).

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Il Brasile affronta il Giappone in uno storico scontro a eliminazione diretta

Il Brasile, cinque volte campione del mondo, sfida una Giappone disciplinata e pericolosa all’NRG Stadium di Houston, in palio gli ottavi di finale. La Seleção convive con le aspettative di vittoria, ma i Samurai Blue hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà le big del calcio a eliminazione diretta.

Il percorso delle due squadre

Il Giappone ha confermato il suo status di potenza mondiale chiudendo con 5 punti nel difficile Gruppo F. Dopo il 2-2 all’esordio con l’Olanda a Dallas, ha battuto 4-0 la Tunisia a Monterrey. Hanno chiuso il girone a Dallas con un 1-1 contro la Svezia, grazie al gol di Daizen Maeda al 56' che ha garantito il punto decisivo.

Il Brasile ha invece confermato la propria efficacia nei tornei, chiudendo al primo posto nel Gruppo C con sette punti. Esordio con il Marocco e 1-1 a East Rutherford. Nella seconda gara hanno trovato il ritmo, battendo 3-0 Haiti a Filadelfia. Hanno poi confermato il primo posto a Miami grazie a una doppietta di Vinícius Júnior e al gol di Matheus Cunha, vincendo 3-0 sulla Scozia.

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Tattica o talento: chi vincerà?

Per il Brasile sarà fondamentale una copertura difensiva dinamica contro i sovraccarichi centrali. Il Giappone, bravo a stringere il centro per poi lanciare rapidi contropiedi verticali, punirà ogni eccesso di spinta dei terzini brasiliani, lasciando isolati i difensori centrali. La continuità della rosa e l’alta intensità di gioco nipponica richiedono massima concentrazione alla Seleção.

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Il contropiede letale è il cardine del loro schema.

Il Giappone punta su una difesa compatta che si trasforma in rapide ripartenze. L’intelligenza spaziale dei suoi creatori lo fa muovere tra le linee sfruttando gli spazi lasciati dai terzini più aggressivi. Contro squadre che tengono molto il pallone, un centrocampo disciplinato assorbe la pressione e poi lancia verticalizzazioni per ribaltare l’azione in pochi secondi.

Sotto pressione estrema, la loro difesa resta compatta.

Il Brasile cercherà una difesa solida per liberare le stelle offensive. La coppia di centrali verrà messa alla prova dai movimenti senza palla e dalla rotazione costante del Giappone nell’ultimo terzo.

In fase di non possesso il Giappone si compatta, limita le sortite individuali e punta a neutralizzare i cross bassi e a coprire gli spazi per gli esterni che tagliano verso l’interno.

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Probabile formazione del Brasile contro il Giappone

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

Probabile formazione del Giappone contro il Brasile

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

La rosa del Brasile conta 26 giocatori.

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton

Difensori: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

La rosa di 26 giocatori del Giappone

Portieri: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Difensori: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Centrocampisti: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Attaccanti: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Notizie sulle squadre e formazioni

Carlo Ancelotti non ha ancora annunciato la formazione titolare e non ci sono infortuni o squalifiche nel Brasile. Con il ritorno di Neymar, dovrà scegliere l’attacco.

Anche Hajime Moriyasu non ha svelato la formazione né parlato di infortuni o squalifiche per il Giappone. Le notizie complete sono attese poco prima del calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Il Brasile ha vinto quattro delle ultime cinque gare, pareggiandone una. L’ultima uscita è il 3-0 alla Scozia del 24 giugno, che ha confermato il primo posto nel Gruppo C. In precedenza aveva battuto Haiti 3-0 e pareggiato 1-1 con il Marocco. In due amichevoli pre-torneo aveva battuto 2-1 l’Egitto e 6-2 Panama, per un totale di 15 gol fatti e 5 subiti nelle ultime cinque gare.

Il Giappone è reduce da tre vittorie e due pareggi: l’ultimo match è terminato 1-1 con la Svezia il 25 giugno. In precedenza ha battuto la Tunisia 4-0 il 21 giugno e pareggiato 2-2 con l’Olanda il 14 giugno. A queste si aggiungono due successi per 1-0, in amichevole sull’Islanda e in marzo sull’Inghilterra. In queste cinque gare ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Storia degli scontri diretti

L’ultima sfida, un’amichevole del 14 ottobre 2025, ha visto il Giappone battere 3-2 il Brasile in casa. In precedenza, nel giugno 2022, il Brasile aveva vinto 1-0 a Osaka. Nelle ultime cinque amichevoli, tutte in casa del Giappone, il Brasile ha vinto tre volte e il Giappone una, con un pareggio. Il Brasile ha segnato 14 gol e il Giappone sei.

Classifica

Il Brasile ha vinto il Gruppo C, mentre il Giappone è arrivato secondo nel Gruppo F.