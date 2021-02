Brasile, il Flamengo vince il campionato: finale thrilling guardando l'Internacional sul telefono

Il Flamengo è campione in Brasile per la seconda volta consecutiva, nonostante la sconfitta 2-1 contro il San Paolo. L'Internacional pareggia.

Grande festa in casa Flamengo, nella notte italiana, per la vittoria del campionato brasiliano. Si è giocata infatti l'ultima giornata del Brasileirao, con la classifica generale che alla fine recita un solo punto di vantaggio per i rubro-negro ai danni dell'Internacional.

O C T A C A M P E Ã O 🏆8️⃣ #OitoPatamar



📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/IEDPIlmaG9 — Flamengo (@Flamengo) February 26, 2021

Ma mica è stata così semplice e lineare la questione. L'ultima giornata è stata un vero e proprio thrilling. Si ci avvicina a quest'ultimo capitolo con il Flamengo avanti di due punti in classifica sull'Internacional, e le due squadre sfidavano rispettivamente San Paolo e Corinthians.

Hopefully they had a quality stream 😂 pic.twitter.com/ZvuUbHutjq — Goal (@goal) February 26, 2021

Incredibilmente la capolista è riuscita a perdere contro il San Paolo per due a uno, con una prestazione sotto tono. Dopo il triplice fischio, tutti gli occhi sono andati ovviamente alla sfida dell'Internacional, che stava disputando ancora i minuti finali contro il Corinthians.

Punteggio di zero a zero, con gli assalti dell'Inter che non hanno dato frutti per tutta la partita. Ma nel recupero, precisamente al 97', Edenilson segnasegnato il goal della vittoria del titolo, quando l'arbitro lo annulla per fuorigioco dello stesso giocatore.

In tutto ciò, i giocatori del Flamengo si sono riuniti in campo, abbracciati, a seguire la partita dei rivali sul telefono. Dopo il triplice fischio, poi, l'esplosione di gioia per i giocatori rossoneri.

Per Gabigol e compagni si tratta del secondo titolo consecutivo, il primo con Rogerio Ceni in panchina. Ricordiamo che nel Flamengo giocano vecchie conoscenze della Serie A come Mauricio Isla, Gerson, Diego Ribas da Cunha, Pedro e appunto Gabigol.