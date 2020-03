Brasile, emergenza Coronavirus: lo stadio Pacaembu diventa un ospedale

Lo stadio di San Paolo diventerà un presidio ospedaliero con 202 letti da collocare all'interno della struttura.

L'emergenza Coronavirus coinvolge ormai il mondo intero e in sono già tante le misure per fronteggiare la pesante crisi. Con lo stop del calcio lo stadio Pacaembu diventerà un ospedale che accoglierà 202 pazienti.

L'impianto di San Paolo si trasformerà per l'occasione in un presidio ospedaliero, che permetterà di liberare posti negli altri ospedali. Il calcio si mette a disposizione della sanità brasiliana per giocare la partita più importante.

Sono già iniziati i lavori per costruire nel più breve tempo possibile questa preziosa struttura proprio sopra il prato del Pacaembu, uno stadio capace di contenere fino a oltre 40 mila spettatori. Fu la casa del Corinthians, che dal 2014 si trasferì poi nella nuova Arena con l'occasione dei Mondiali: oggi diventa teatro di una battaglia che l'intera umanità sta portando avanti.