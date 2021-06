Brasile-Ecuador dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brasile già ai quarti di Copa America, mentre l'Ecuador deve conquistarseli: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BRASILE-ECUADOR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Ecuador

Brasile-Ecuador Data: 27 giugno 2021

27 giugno 2021 Orario: 23.00

23.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports

Brasile ed Ecuador chiudono il girone B della Copa America. Obiettivi diversi per la Nazionale di Tite e per quella di Gustavo Alfaro: una è già da tempo ai quarti di finale della competizione, l'altra invece deve ancora conquistarseli per evitare di essere estromessa precocemente.

Il Brasile è primissimo nel raggruppamento, a punteggio pieno, dopo aver conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate. L'Ecuador, invece, si è buttato via nelle ultime due partite, entrambe pareggiate per 2-2: prima si è fatto riprendere nel recupero dal Venezuela, poi non ha saputo di gestire una situazione di doppio vantaggio contro il Perú di un grande Gianluca Lapadula.

L'Ecuador è ultimo in classifica assieme al Venezuela, con due punti conquistati a testa ma una migliore differenza reti generale (-1 contro -3). In contemporanea alla gara col Brasile scenderà in campo proprio la Vinotinto, opposta al Perú.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Ecuador: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BRASILE-ECUADOR

Brasile-Ecuador, gara valida per la quinta e ultima giornata del gruppo B della Copa America 2021, si giocherà nella tarda serata di domenica 27 giugno all'Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira di Goiania, nello Stato di Goias: il calcio calcio d'inizio del match è in programma alle 23 italiane, ovvero le 18 brasiliane.

Come le altre partite della Copa America, anche Brasile-Ecuador sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Serie A.

Sempre in diretta tv, inoltre, Brasile-Ecuador sarà visibile anche su Eleven Sports, che come Sky detiene i diritti della Copa America 2021: per assistere alla gara si dovrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, quindi scaricare l'app su una moderna smart tv.

Si potrà vedere Brasile-Ecuador anche in diretta streaming: per gli abbonati a Sky è infatti disponibile l'applicazione gratuita Sky Go, che si può facilmente scaricare su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Brasile-Ecuador sarà visibile in diretta streaming anche su NOW, il servizio live e on demand di Sky con il quale, scegliendo uno dei pacchetti proposti, si può assistere al meglio della programmazione satellitare.

Brasile-Ecuador, infine, sarà trasmesso in diretta streaming anche da Eleven Sports: si potrà assistere alla gara, dopo aver sottoscritto un abbonamento, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet oppure accedendo al sito della piattaforma.

Nel Brasile, Tite potrebbe cambiare ancora una volta qualcosa rispetto alle precedenti uscite. In porta può tornare Alisson nel contesto del turnover operato dall'inizio della Copa America. In attacco è duello tra Firmino e Gabigol.

Ecuador in campo con la formazione migliore per conquistarsi i quarti di finale. In attacco tornerà Enner Valencia, assente contro il Perú per squalifica. Confermato al centro della difesa il giovanissimo Hincapié.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Fabinho; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco, Mendez, M. Caicedo, Ay. Preciado; E. Valencia, Campana.