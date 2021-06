Brasile-Colombia dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brasile e Colombia si sfidano nella quarta giornata dei gironi di Copa America: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BRASILE-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Colombia

Brasile-Colombia Data: 24 giugno 2021

24 giugno 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports

Due vittorie su due per il Brasile. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per la Colombia, che nonostante le alte potenzialità ha iniziato in maniera traballante la Copa America 2021. In ogni caso, a Rio de Janeiro si sfidano due delle formazioni più accreditate della competizione.

Il Brasile è a quota 6 punti, capolista a punteggio pieno del girone B della competizione. 4 sono invece i punti conqiustati dalla Colombia, seconda nel raggruppamento ma reduce dal brutto ko contro il Perú di Gianluca Lapadula. I quarti di finale, considerando che a qualificarsi sono 4 formazioni su 5 di ogni gruppo, sono già certi per la formazione di Tite, ma anche quella di Rueda rimane sulla buona strada.

L'ultimo precedente tra Brasile e Colombia risale al settembre del 2019: gara amichevole che terminò sul punteggio di 2-2, con Casemiro e Neymar a segno per la Seleção e una doppietta di Muriel per i cafeteros.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Colombia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BRASILE-COLOMBIA

Brasile-Colombia, match valido per la quarta giornata del girone B della Copa America 2021, andrà in scena nella notte italiana tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno con calcio d'inizio alle 2, ovvero le 21 brasiliane. Il palcoscenico sarà lo stadio Nilton Santos (Engenhão) di Rio de Janeiro.

Brasile-Colombia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Serie A, che fino a questo momento ha trasmesso tutte le partite della competizione.

Sarà inoltre possibile assistere in diretta tv a Brasile-Colombia su Eleven Sports, che allo stesso modo di Sky ha acquistato i diritti della Copa America 2021: sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma e poi scaricare l'app su una smart tv.

Brasile-Colombia sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: gli abbonati a Sky potranno infatti usufruire dell'applicazione gratuita Sky Go, facilmente scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Il match tra Brasile e Colombia sarà inoltre usufruibile in diretta streaming su NOW, servizio live e on demand di Sky attraverso cui gli abbonati possono scegliere il meglio della programmazione satellitare, tra cui proprio l'edizione 2021 della Copa America.

Un'ulteriore opzione per seguire Brasile-Colombia in diretta streaming è costituita da Eleven Sports: sarà necessario accedere al sito oppure scaricare l'app della piattaforma e quindi sottoscrivere un abbonamento.

Nel Brasile, che ha già in tasca la qualificazione ai quarti di finale, è possibile che Tite rimescoli un po' le carte. Sperano dunque Emerson ed Everton Ribeiro, entrati col piede giusto contro il Perú, mentre Firmino insidia Gabigol in attacco. Alisson tornerà tra i pali al posto di Ederson. Duello a sinistra tra Alex Sandro e Renan Lodi.

Nella Colombia, Rueda potrebbe confermare la coppia d'attacco formata da Zapata e Borja, ma anche Muriel chiede spazio. Intoccabile Cuadrado a destra. In difesa dovrebbe toccare ancora a Tesillo e non a Moreno. In mezzo al campo sono in tre per due maglie tra Barrios, Uribe e Perez. Torna a disposizione Luis Diaz dopo la giornata di squalifica.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, Murillo, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona; Zapata, Borja.