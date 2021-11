Brasile-Colombia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BRASILE-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Colombia

Brasile-Colombia Data: 12 novembre 2021

12 novembre 2021 Orario: 1.30

1.30 Tv: -

- Streaming: Como Tv

La qualificazione non è ancora matematica, ma è come se lo fosse. Il Brasile ospita la Colombia nella tredicesima giornata del girone sudamericano delle Qualificazioni Mondiali e necessita di appena un punto per far sì che la propria partecipazione alla competizione in programma il prossimo anno in Qatar diventi matematica.

Primissimo in classifica con 31 punti ottenuti in 11 giornate, frutto di 10 vittorie e un pareggio, il Brasile è ormai certo di andare ai Mondiali. Non così la Colombia, afflitta da una preoccupante pareggite nelle ultime giornate e avanti di appena tre lunghezze rispetto al sesto posto occupato dal Cile.

L'unico pareggio raccolto fino a questo momento dal Brasile si è verificato proprio in Colombia un mese fa circa: a Barranquilla la nazionale di Reinaldo Rueda e quella di Tite hanno dato vita a una sfida terminata col punteggio di 0-0, con un equilibrio sostanziale spezzato da un numero ridotto di occasioni da goal.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Brasile-Colombia: dalle notizie sulle formazioni a come vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BRASILE-COLOMBIA

Brasile-Colombia, gara valida per la dodicesima giornata del raggruppamento sudamericano delle Qualificazioni Sudamericane a Qatar 2022, è in programma nella notte italiana tra giovedì 11 e venerdì 12 novembre, con calcio d'inizio all'1.30 (le 21.30 orario locale): si giocherà alla Neo Quimica Arena di San Paolo, stadio dove gioca le proprie partite casalinghe il Corinthians.

DOVE VEDERE BRASILE-COLOMBIA IN DIRETTA TV

Brasile-Colombia non sarà visibile in diretta tv. Nessuna emittente televisiva ha infatti acquisito i diritti delle Qualificazioni Mondiali in Sudamerica e, dunque, nemmeno della sfida di San Paolo.

BRASILE-COLOMBIA IN DIRETTA STREAMING

Brasile-Colombia sarà però visibile in diretta streaming gratis: a trasmettere la partita sarà infatti Como Tv, che detiene i diritti delle gare del girone sudamericano delle Qualificazioni Mondiali. Per assistere al match sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e scegliere la partita desiderata.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-COLOMBIA

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. Ct. Tite

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Murillo, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Cuellar, Barrios, Diaz; Borja, Zapata. Ct. Rueda