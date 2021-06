Brasile-Cile dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brasile sfida il Cile nei quarti di finale della Copa America 2021. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BRASILE-CILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Cile

Brasile-Cile Data: 3 luglio 2021

3 luglio 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports, LIVENow

Dentro o fuori. Dopo i gironi, è il momento della fase a eliminazione diretta della Copa America 2021. Il Brasile padrone di casa e detentore del trofeo, e il Cile che la Copa l'ha vinta nel 2015 e nel 2016, si sfidano in uno degli accoppiamenti più interessanti dei quarti di finale.

Il Brasile è arrivato al primo posto nel gruppo B, conquistando tre vittorie nelle prime tre giornate e permettendosi il lusso, a qualificazione ampiamente in tasca, di pareggiare l'ultima sfida contro l'Ecuador. Proprio la formazione di Tite, assieme all'Argentina di Leo Messi, può essere considerata la grande favorita per il successo finale.

Attenzione però al Cile, che non si è espresso secondo le proprie potenzialità nella fase a gruppi ma ha comunque strappato il pareggio sia all'Argentina che all'Uruguay. Il ko contro il Paraguay, però, ha costretto la squadra dell'uruguaiano Lasarte a chiudere addirittura al quarto posto.

La vincente della supersfida tra Brasile e Cile affronterà la vincente del primo quarto di finale della Copa America 2021: quello tra il Perú e il Paraguay, in programma nella serata di venerdì 2 giugno.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Cile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BRASILE-CILE

si giocherà nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 luglio 2021, con calcio d'inizio alle ore 2 italiane (le 21 orario brasiliano). La sfida, valida come detto per i quarti di finale della Copa America 2021, andrà in scena all'Engenhão di Rio de Janeiro, stadio intitolato alla memoria del leggendario Nilton Santos.

La gara tra il Brasile e il Cile, secondo quarto di finale della Copa America 2021, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. Il canale di riferimento per seguire la sfida tra la Nazionale di Tite e quella di Lasarte è Sky Sport Serie A.

Brasile-Cile si potrà vedere anche su Eleven Sports, sempre in diretta tv, dopo aver scaricato l'app della piattaforma sulla propria smart tv. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per assistere all'evento.

Brasile-Cile sarà trasmessa anche in diretta streaming: per quanto riguarda gli abbonati a Sky, potranno godersi la gara utilizzando l'applicazione gratuita Sky Go, una volta scaricata su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'alternativa per seguire in diretta streaming Brasile-Cile è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky che mette a disposizione il meglio della programmazione dell'emittente satellitare, tra cui proprio la Copa America 2021.

Sempre in diretta streaming, Brasile-Cile sarà trasmessa anche dalla piattaforma Eleven Sports: dopo aver sottoscritto un abbonamento, sarà possibile assistere al match sul sito ufficiale oppure scaricando l'app.

Brasile-Cile, infine, sarà visibile in diretta streaming anche sulla piattaforma LIVENow, che detiene i diritti per la fase a eliminazione diretta della competizione e mette a disposizione la gara del Nilton Santos previo l'acquisto del singolo evento.

Il Brasile si schiererà con la formazione migliore, dopo l'ampio turnover effettuato in tutti i reparti durante la fase a gruppi. In porta dunque Alisson, difesa con Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Renan Lodi si è fatto male contro l'Ecuador ed è in forte dubbio), centrocampo con Casemiro e Fred, quindi Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison alle spalle di Firmino.

Per quanto riguarda il Cile, da capire se Lasarte si schiererà con un offensivo 4-3-3 oppure, considerata la forza dell'avversario, preferirà aggiungere un centrocampista in più al posto di un attaccante. A rischiare in questo senso è Meneses, che potrebbe partire dalla panchina per far spazio a un giocatore più difensivo come Alarcon. Out l'infortunato Maripan (Copa finita): dentro Roco. In attacco Edu Vargas con Brereton, sempre più idolo nazionale.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino. Ct. Tite

CILE (4-3-1-2): Bravo; Isla, Medel, Roco, Mena; Alarcon, Pulgar, Aranguiz; Vidal; Vargas, Brereton. Ct. Lasarte