Brasile-Argentina, retroscena Marquinhos: "Ho marcato Messi con la diarrea"

Il difensore brasiliano confessa di aver avuto difficoltà a marcare la Pulce argentina, ma non solo per la sua immensa classe.

Il è approdato alla finale di Copa America 2019, dove affronterà il Perù, battendo per 2-0 in semifinale l' di Lionel Messi.

Il difensore della Selecao e del Marquinhos, nel corso del match giocato tre giorni fa, ha avuto il compito di marcare la Pulce del .

Compito difficile non solo per la classe dell'argentino ma anche per un problema fisico che lo ha caratterizzato, nello specifico un attacco di diarrea.

"Non è stato facile, Messi ha avuto una serata nella quale era inspirato, non solo lui ma tutti gli argentini hanno fatto una grande partita. E' stato difficile ma penso che la squadra ha fatto una grande partita. Il giorno della partita ho avuto un virus ed ho trascorso tutta la giornata in albergo, ho avuto diarrea e vomito".

Tanto che al 64' minuto è stato poi costretto a lasciare il posto al compagno di squadra Miranda.

"Sono comunque riuscito a scendere in campo, ma durante la partita le cose sono peggiorate e sono stato costretto ad uscire. Dopo la partita le cose sono peggiorate e sono stato costretto ad andare in infermeria".

Nonostante il problema accusato Marquinhos sarà titolare nella finale contro il Perù.