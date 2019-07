Brasile-Argentina, notte in bianco per gli albicelesti: fuochi d'artificio e caos

I tifosi del Brasile sono riusciti a spezzare il sonno dei giocatori argentini alla vigilia della decisiva gara di Copa America.

Non è certo una novità e anzi, nel mondo del calcio succede spesso. Big match e squadra in trasferta scovata e tenuta sveglia da parte dei tifosi di casa durante la notte. E' accaduto alla vigilia del SuperClasico tra e Argentino, valido per le semifinali di Copa America.

A Belo Horizonte, sotto l'hotel dove alloggia l' in vista del match, alcuni brasiliani hanno sparato dei fuochi d'artificio svegliando i giocatori albicelesti a poche ore dalla decisiva sfida che deciderà la prima finalista della Copa America 2019.

Non solo, visto che gli stessi tifosi brasiliani sono riusciti a far squillare i telefoni nelle camere dei giocatori. In più le sveglie di alcuni dei calciatori hanno suonato alle 6 e alle 7 del mattino, prima di quanto previsto dal selezionatore tecnico Scaloni.

Una gara troppo attesa da parte di tutto il popolo brasiliano per lasciare tutto nelle mani dei giocatori: meglio dare una mano alla truppa verdeoro, così da festeggiare la vittoria contro la rivale argentina e puntare alla vittoria della Copa America dopo anni di delusioni.

Alle 2:30, ora italiana, la verità: si conoscerà la prima finalista della Copa America. E si saprà se l'azione di disturbo sarà servita a qualcosa.