Brasile-Argentina dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brasile e Argentina si giocano la finalissima della Copa America 2021. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BRASILE-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Argentina

Brasile-Argentina Data: 11 luglio 2021

11 luglio 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Eleven Sports

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports, LIVENow

Come nel 2004 e nel 2007, Brasile e Argentina tornano a sfidarsi nella finale di Copa America. Saranno la nazionale di Tite e quella di Lionel Scaloni a giocarsi, in una gara che si preannuncia emozionante, l'edizione 2021 della competizione.

Sia il Brasile che l'Argentina sono ancora imbattuti nel proprio percorso in Copa America. La Seleção ha vinto tre partite su quattro nella fase a gironi, battendo poi per 1-0 sia il Cile che il Perú negli ottavi e nei quarti di finale; tre successi su quattro nel raggruppamento anche per Messi e compagni, che si sono poi imposti sull'Ecuador e, ai calci di rigore, sulla Colombia.

Brasile e Argentina tornano ad affrontarsi in una gara da dentro o fuori dopo la semifinale dell'edizione 2019 della Copa America: in quell'occasione a imporsi per 2-0 fu la Seleção, a segno con Gabriel Jesus e con Firmino.

Per quanto riguarda l'albo d'oro della Copa America, l'Argentina ha alzato il trofeo in 14 occasioni, ma l'ultima volta lo ha fatto nel lontano 1993. Il Brasile, campione in carica dopo aver conquistato l'edizione del 2019, è invece a quota 10 e vuole arrivare in doppia cifra.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Argentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRASILE-ARGENTINA

finale della Copa America 2021, è in programma alle ore 2 italiane della notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio (le 21 orario brasiliano). La supersfida andrà in scena allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, che ospiterà la sua prima partita in questa edizione del torneo.

La finale di Copa America 2021 tra Brasile e Argentina sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport: la sfida tra la squadra di Tite e quella di Scaloni, in particolare, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

L'alternativa per assistere a Brasile-Argentina, sempre in diretta tv, è Eleven Sports, che come Sky ha acquisito anche i diritti della finale della Copa America: sarà necessario scaricare l'app su una smart tv e sottoscrivere un abbonamento.

La finale della Copa America 2021, Brasile-Argentina, sarà visibile in diretta streaming sull'applicazione gratuita Sky Go per gli abbonati a Sky: basterà scaricarla sul proprio pc, smartphone o tablet.

Brasile-Argentina si potrà vedere anche in diretta streaming su NOW, il servizio live e on demand di Sky che permette, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti, di assistere a tutto il meglio dell'emittente satellitare, tra cui appunto la Copa America 2021.

Sempre in diretta streaming, Brasile-Argentina sarà visibile su Eleven Sports, che come detto detiene i diritti della finale di Copa America: in questo caso si dovrà scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet oppure accedere al sito della piattaforma.

Brasile-Argentina, infine, sarà visibile in diretta streaming anche sulla piattaforma LIVENow: per vedere il super match che assegnerà la Copa America 2021 sarà necessario acquistarlo singolarmente.

Il Brasile dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha sconfitto il Perú in semifinale, dunque senza una prima punta vera: in attacco Everton, Neymar e Richarlison. Ederson più di Alisson in porta, Renan Lodi più di Alex Sandro in difesa. Paquetá, decisivo negli ottavi e nei quarti, giocherà ancora una volta dall'inizio.

Argentina con il solito 4-3-3 e Nico Gonzalez ancora favorito sul Papu Gomez per affiancare Messi e Lautaro Martinez in attacco. Molina e Pezzella sono avanti su Montiel e Romero. L'unico cambio potrebbe riguardare il ritorno dal primo minuto di Paredes al posto di Guido Rodriguez.

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Paquetá, Casemiro, Fred; Everton, Neymar, Richarlison. Ct. Tite

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez. Ct. Scaloni