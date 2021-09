Brasile-Argentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brasile-Argentina è la rivincita della finale di Copa America: tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

BRASILE-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Argentina

Brasile-Argentina Data: 5 settembre 2021

5 settembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: -

- Streaming: comotv.com

Il giorno della rivincita è arrivato. Brasile e Argentina si sfidano di nuovo, a poco meno di due mesi di distanza dalla finale di Copa America vinta dall'Albiceleste a Rio de Janeiro, questa volta in una gara valida per le Qualificazioni Mondiali in vista dell'edizione in programma il prossimo anno in Qatar.

Neymar e Leo Messi, di nuovo compagni di squadra con la maglia del Paris Saint-Germain dopo aver vinto tutto con quella del Barcellona, sono pronti a sfidarsi nuovamente. Anche se, da Richarlison al neo viola Nico Gonzalez, altre attrattive non mancano di certo.

Sia il Brasile che l'Argentina sono in ottima posizione nel raggruppamento sudamericano di qualificazione al Qatar. La formazione di Tite è prima e quella di Scaloni è seconda.

I verdeoro sono reduci dalla vittoria per 1-0 esterna conseguita sul campo del Cile, risultato questo che ha consentito loro di restare a punteggio pieno dopo sette partite.

Bene anche l’Albiceleste che nella sua ultima uscita si è imposta per 3-1 sul campo del Venezuela (in goal anche gli interisti Lautaro Martine e Correa).

La gara tra Brasile e Argentina si sarebbe dovuta giocare all'inizio del mese di marzo, ma è stata rinviata a settembre a causa dell'emergenza Coronavirus.

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Argentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRASILE-ARGENTINA

Brasile-Argentina, gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali del Qatar, è in programma nella serata di domenica 5 settembre 2021 alla Neo Quimica Arena di San Paolo. Il calcio d'inizio della super sfida sarà alle ore 21 italiane, ovvero le 16 orario brasiliano.

Al momento non è prevista alcuna copertura per la grande sfida tra Brasile e Argentina. La partita, dunque, non sarà visibile in diretta tv.

Brasile-Argentina sarà però visibile in diretta streaming grazie a Como Tv, che ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane. Basterà accedere al sito ufficiale tramite pc, smartphone o tablet per vedere la partita.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetá; Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar. Ct. Tite