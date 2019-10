Brasile-Argentina di nuovo in Arabia Saudita: amichevole il prossimo 15 novembre

Il prossimo 15 novembre Brasile e Argentina si affronteranno in amichevole a Riyad: si erano già incontrate nel 2018 in Arabia Saudita.

Un - in salsa saudita. È quello che si disputerà il 15 novembre prossimo a Riyad, dove verdeoro e albiceleste si affronteranno in amichevole al King Saud University Stadium.

Come comunicato dalla Nazionale brasiliana attraverso il proprio sito ufficiale, quella contro l'Argentina in sarà però solo la prima di due gare in terra araba per la selezione di Tite.

A #SeleçãoBrasileira já tem seus dois próximos desafios com data marcada: Argentina e Coreia do Sul 🇦🇷🇰🇷 #JogaBola



Saiba mais ➡️ https://t.co/4AQtD90EJo pic.twitter.com/8dCmXqqT54 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 14, 2019

Il 19 novembre il Brasile incontrerà infatti la al Mohammed Bin Zayed Stadium ad Abu Dhabi, negli Uniti.

Tornando alla sfida contro l'albiceleste, quella del 15 novembre non sarà la prima gara tra le due Nazionali in Arabia Saudita. Brasile e Argentina si sono infatti già incontrate nel 2018, quando a imporsi per 1-0 furono i verdeoro. Di Juan Miranda il goal partita.

L'ultima sfida tra le due storiche rivali risale invece solamente al 3 luglio scorso, nella semifinale di Copa America. 2-0 il risultato a favore del Brasile grazie alle reti di Gabriel Jesus e Roberto Firmino.