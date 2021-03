Branchini fa il prezzo di Haaland: "Per acquistarlo oggi servono 120-130 milioni di euro"

Erling Haaland è già un pezzo pregiato del mercato. L'attaccante del Borussia Dortmund a soli vent'anni ha già tagliato il traguardo dei 100 goal in carriera, impiegandoci 146 partite.

I grandi club lo guardano con attenzione. L'agente FIFA Giovanni Branchini intanto alla 'Gazzetta dello Sport' ha fatto la propria valutazione dell'attaccante norvegese.

"Per acquistare oggi Haaland servono almeno 120-130 milioni di euro. Poi, come sempre quando si tratta di simili operazioni, dipende dal club che lo vuole e dalle richieste del giocatore. Non so quando andrà via, ha una clausola. Chi lo vuole? C’è la fila".