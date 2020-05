Brambati shock su Strakosha: "Positivo al Coronavirus". Il fratello smentisce: "Vergognati"

Mentre la lavora per tornare in campo arrivano dichiarazioni forti da parte dell'ex giocatore di e Bari Massimo Brambati, che nel corso di una diretta Instagram ha svelato allusioni sulla presunta positività al Coronavirus del portiere della Thomas Strakosha e del centrocampista del Kessié.

Pronta la smentita da parte del fratello del portiere, Dimistris, che sul proprio profilo ha subito puntato il dito:

"Dovresti vergognarti di diffondere bugie e se non rispettassi la tua età ti farei personalmente causa per disinformazione".

Queste le pesanti accuse da parte di Brambati nei confronti di Lazio e Milan, che avrebbero a suo dire nascosto l'esito positivo del tampone:

"Ci sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, positivi al Coronavirus. Quello biancoceleste è Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia e non è vero, invece, ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Non lo so di Ibra, ma Kessie del Milan è positivo. Siccome ha viaggiato tornando dall’Africa con Gervinho a fianco, hanno messo in quarantena anche Gervinho".