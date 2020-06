Braithwaite al Barcellona? La moglie sospettava altro: "Credeva avessi un'amante"

Le tante telefonate senza spiegazioni avevano portato la consorte ad essere sospettosa: "Poi anche il suo telefono ha cominciato ad essere occupato".

Senza Suarez, senza Dembelè, senza attaccanti, il è dovuto ricorrere al calciomercato, oltre la finestra invernale, per poter portare in blaugrana una nuova punta. Alla fine, dopo innumerevoli nomi, in Catalogna è sbarcato Martin Braithwaite, con enorme sorpresa da parte dello stesso ex Vigo.

Braithwaite è stato attento a non lasciar trasparire nulla nè con gli amici nè in famiglia, così da non illudere nessuno in caso di mancato passaggio futuro. Alla fine il traferimento al Barcellona si è rivelato essere ufficiale e l'attaccante danese ha potuto vuotare il sacco. Laciano perl in precedenza preoccupare la moglie.

Intervistato dal Daily Mail, Braitwaite ha infatti raccontato il particolare periodo di qualche mese fa:

Altre squadre

"Non l'ho detto a nessuno, ma so che mia moglie sentiva che stava succedendo qualcosa, perché dovevo rispondere a molte chiamate, sgattaiolare fuori di casa anche quando era freddo".

Cosa può pensare una moglie in quel caso? Braithwaite è chiaro:

"Probabilmente si stava chiedendo se avessi un amante o qualcosa del genere".

Prima delle indiscrezioni dei media Braithwaite doveva state attento solamente con la moglie, poi tutto è venuto a galla:

"Volevo che mia moglie fosse la prima a saperlo, poi la questione è esplosa ed ho pensato 'merda'.

L'aspettativa di Braitwaite, del gran momento e della rivelazione, si è così sciolto come neve al sole:

"L'ho fatta sedere una notte, 'Devo dirti una cosa'. Subito ha risposto 'So cosa mi dirai, il tuo telefono è occupato come il mio".

La notizia ormai era giunta, tra l'entusiasmo generale.