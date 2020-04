Braithwaite a sorpresa: "Sono io il più veloce del Barcellona"

Tra il serio ed il faceto, rispondendo a domande su Twitter, Braithwaite si professa giocatore più veloce del Barcellona e poi consacra Messi.

Anche i calciatori sono ovviamente in isolamento a casa come tutti in Europa. Tempo quindi per rispondere a qualcosa domanda dei tifosi. E' quello che ha fatto oggi Martin Braithwaite, attaccante del da febbraio in poi.

If there is, I haven’t seen it yet 😅 https://t.co/6IKHugxGz5 — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

La punta danese ha parlato di Messi, a nostra domanda, e poi ha anche ammesso di essere il giocatore più veloce del Barcellona, con un po' di ironia.

"Se c'è qualcosa che Messi non sappia fare? Se c'è, io non l'ho vista ancora. Il calciatore più veloce del Barcellona? Stai parlando di me..."

Dal suo arrivo a febbraio al Barcellona, Braithwaite aveva appena messo insieme tre presenze prima che la stagione di fermasse a causa del coronavirus.