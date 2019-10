Braida denuncia il Barcellona: crede di essere stato licenziato ingiustamente

Ariedo Braida non ha accettato la liquidazione proposta dal Barcellona, anzi, ha intentato una causa per licenziamento ingiusto.

Ariedo Braida, ex dirigente del che dal 2015 ricopre il ruolo di direttore sportivo del , lo scorso mese ha cessato i rapporti con il club catalano. Ma non è stata né una separazione consensuale, né una separazione semplice.

Anzi, Ariedo Braida ha intentato una causa al tribunale del lavoro contro il Barcellona, per licenziamento ingiusto. Questo è stato rivelato dal programma 'The Club of the Mitjanit'.

Secondo le stesse informazioni, il Barcellona ha licenziato Ariedo Braida il 12 agosto scorso, sebbene l'italiano avesse un contratto con il club blaugrana fino al giugno del 2022. Quel 12 agosto fu il giorno in cui Braida stesso andò negli uffici del Camp Nou con il suo avvocato, Juan de Dios Crespo.

In quella riunione, il club catalano gli ha presentato le condizioni di liquidazione, che Braida non ha accettato, decidendo di intentare la causa al tribunale del lavoro per licenziamento ingiusto.