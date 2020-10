Brahim Diaz svela i suoi segreti: "Posso calciare con entrambi i piedi"

Un buon impatto con il calcio italiano all'interno di una squadra che sta girando a pieno regime: l'ambientamento di Brahim Diaz al procede a grandi passi sotto la guida di mister Pioli e i consigli di Ibrahimovic.

Il talento spagnolo ha parlato delle sue caratteristiche tecniche ai microfoni di 'AS', svelando un importante dettaglio:

"Destro o mancino? Mi piace sempre lasciare un dubbio, così gli avversari non lo sanno. Gioco con entrambi, ho questa facilità. Per calciare sono destro, per portare palla sono mancino. Però posso anche calciare col mancino e portare palla col destro...".