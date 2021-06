Brahim Diaz rimane al Milan: trovato l'accordo con il Real Madrid

Secondo 'MilanNews', c'è l'intesa tra Milan e Real per la permanenza a Milano di Brahim Diaz: prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Il desiderio rossonero sta per diventare realtà: Brahim Diaz rimane al Milan. L'accordo con il Real Madrid per la permanenza dello spagnolo, secondo 'MilanNews', è stato trovato. E dunque Pioli potrà nuovamente contare sul proprio trequartista tascabile, importante soprattutto nel finale della scorsa stagione.

Prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro, con controriscatto a favore del Real Madrid per 27 milioni esercitabile entro un anno: sono queste le cifre dell'operazione che manterrà Brahim a Milano.

Si tratta di un affare fortemente voluto dal Milan, proprio come quello che nelle scorse settimane ha permesso al club rossonero di acquistare a titolo definitivo Fikayo Tomori dal Chelsea. Un secondo tassello nella costruzione, e del mantenimento, della rosa che dovrà disputare la Champions League.

Brahim Diaz non ha mai fatto mistero di vedere di buon occhio una permanenza al Milan. Al contempo, però, l'ex gioiello del Manchester City aspettava un segnale da parte del Real Madrid per comprendere l'eventuale possibilità di giocarsi le proprie chances in Liga.

Nemmeno l'addio di Zinedine Zidane e il ritorno sulla panchina delle Merengues di Carlo Ancelotti hanno però cambiato le carte in tavola. Il Milan ha continuato a lavorare per arrivare a un accordo col Real, e un accordo, come detto, è stato trovato. Ora si attende solo l'ufficialità.

La prima stagione di Brahim Diaz al Milan, intanto, è stata più che positiva: lo spagnolo ha giocato 27 volte in Serie A e ha messo a segno quattro reti, di cui un paio consecutive a maggio in casa di Juventus e Torino. Prestazioni, e numeri, che hanno convinto la dirigenza a puntare nuovamente su di lui.