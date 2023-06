Brahim Diaz torna al Real Madrid dopo il triennio al Milan: contratto fino al 2027

Il trequartista spagnolo fa ufficialmente ritorno al Real Madrid dopo i prestiti al Milan: sarà presentato martedì.

La notizia era nell'aria, adesso ha i crismi dell'ufficialità: Brahim Diaz lascia ufficialmente il Milan dopo i tre prestiti per fare ritorno al Real Madrid.

La società spagnola ha reso noto il ritorno del trequartista, che sarà presentato martedì: per lui un contratto valido fino al 30 giugno 2027, due anni in più rispetto alla precedente scadenza.

Il Milan ha salutato Diaz con questo post di ringraziamento per il lavoro svolto e di auguri per l'avvenire in patria.

"Hai illuminato San Siro. Grazie di tutto Brahim e mucha suerte Campeón!".

Diaz sarà una delle frecce a disposizione nell'arco di Carlo Ancelotti, dopo l'addio di Marco Asensio che si legherà al PSG: l'ex Manchester City gode di molta considerazione nella 'Casa Blanca', soprattutto dopo l'ottimo triennio vissuto a Milano.

18 goal in 124 presenze per Diaz in maglia rossonera, con cui ha vinto lo Scudetto nello stagione 2021/22 al culmine di un entusiasmante duello con l'Inter. In questa stagione ha raggiunto la semifinale di Champions, dicendo addio alla possibilità di disputare l'ultimo atto sempre per mano dei rivali cittadini.

Il futuro tornerà ad essere dipinto di 'blanco', dopo 'l'erasmus' italiano che ha accresciuto il bagaglio dell'esperienza.