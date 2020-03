Annata complicata per Brahim Diaz al Real Madrid: appena 23' in campionato

Considerato uno dei migliori talenti in Spagna, Brahim Diaz non ha trovato spazio nel Real Madrid. Non viene convocato da oltre un mese.

Quando nel gennaio del 2019 il ha versato circa 17 milioni di euro nelle casse del per far suo Brahim Diaz, sono stati molti coloro che hanno parlato di un importante colpo messo a segno.

Il club blanco infatti era riuscito ad assicurarsi un giocatore in netta ascesa che in Coppa di Lega era anche riuscito a realizzare i suoi primi goal con la maglia dei citizens, nonché quello che era ritenuto uno dei migliori talenti iberici in assoluto.

In realtà, per il giovane trequartista, in questa stagione le cose non sono andate come previsto. In quella che doveva essere l’annata della definitiva consacrazione, ha sin qui totalizzato appena 7 presenze tra , e , per un totale di soli 23’ disputati in campionato.

Come ricordato da AS, Brahim Diaz non gioca da una sfida di Copa del Rey persa dal Real Madrid contro la dello scorso 6 febbraio (nell’occasione giocò 76’ sfornando anche un assist) e da allora, ovvero nelle successive sei partite (cinque di Liga ed una di Champions) non è stato più convocato.

Nemmeno il recente infortunio occorso ad Eden Hazard l’ha favorito, visto che comunque il Real si è dovuto fermare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Brahim Diaz potrebbe ora salutare il Real Madrid la prossima estate per andare in prestito ad acquisire esperienza. I club blanco crede comunque fortemente nelle sue qualità ed è convinto che in futuro possa recitare un ruolo importante al Bernabeu.